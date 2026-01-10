Sanremo, protesta contro l’iniziativa sulle campane serali

MIA Arcigay Imperia partecipa alla manifestazione del 17 gennaio in piazza Colombo

MIA Arcigay Imperia ha annunciato la propria adesione alla manifestazione pubblica in programma sabato 17 gennaio alle 15 in piazza Colombo, a Sanremo. L’iniziativa è promossa dai Radicali Italiani e sostenuta da diverse realtà associative del territorio, con l’obiettivo di esprimere dissenso rispetto alla decisione della diocesi di Sanremo-Ventimiglia di far suonare quotidianamente le campane alle ore 20 in memoria dei cosiddetti “bambini non nati”.

L’associazione, attiva sul fronte dei diritti umani e della tutela della dignità delle persone, ritiene che il messaggio veicolato dall’iniziativa abbia una forte valenza simbolica e incida su un tema sensibile come quello dell’interruzione volontaria di gravidanza. Secondo MIA Arcigay Imperia, si tratta di una scelta che rischia di incidere sul dibattito pubblico in modo divisivo, senza tenere conto della complessità delle situazioni personali e sanitarie coinvolte.

Le posizioni sulla legge 194

Nel contesto della mobilitazione, l’associazione ha espresso una netta contrarietà alle recenti dichiarazioni del vescovo Antonio Suetta sulla legge 194 del 1978. Le critiche si concentrano in particolare sulla definizione della normativa come “sbagliata” e sull’ipotesi di un aumento dei medici obiettori, ritenuta una presa di posizione che avrebbe effetti diretti sull’accesso ai servizi sanitari previsti dalla legge.

MIA Arcigay Imperia sottolinea come la 194 rappresenti un quadro normativo che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza all’interno del sistema sanitario pubblico, tutelando la salute e l’autodeterminazione delle donne. Ogni intervento che ne ostacoli l’applicazione viene considerato dall’associazione un elemento di criticità per la garanzia dei diritti sanciti dallo Stato.

La laicità dello spazio pubblico

Un altro punto centrale della protesta riguarda il richiamo a principi di carattere religioso nel dibattito istituzionale. L’associazione ribadisce l’importanza della laicità dello Stato come fondamento di una società pluralista, nella quale le leggi civili restano il riferimento per la convivenza comune, senza sovrapposizioni con visioni confessionali.

In questa prospettiva, MIA Arcigay Imperia evidenzia come i luoghi e i simboli pubblici debbano mantenere una funzione inclusiva, evitando messaggi che possano essere percepiti come giudicanti o stigmatizzanti. La partecipazione alla manifestazione di Sanremo viene quindi presentata come un’iniziativa a sostegno della libertà di scelta delle donne e del rispetto dei principi costituzionali.

