Sanremo, frontale tra SUV e utilitaria in via San Francesco: due feriti in codice rosso

Grave incidente stradale nella serata di oggi a Sanremo, dove un violento scontro frontale tra un SUV e un’utilitaria ha causato il ferimento grave di due persone. Il sinistro è avvenuto in via San Francesco, non lontano dal centro cittadino. A bordo dell’utilitaria viaggiavano un uomo di 80 anni e una donna di 45 anni, entrambi rimasti intrappolati tra le lamiere del veicolo dopo l’impatto. Sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale sanitario, che li ha trasferiti in codice rosso all’ospedale Borea, nel cuore della città dei Fiori.

Il SUV coinvolto nell’incidente trasportava tre persone, tutte uscite praticamente illese dallo schianto. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il mezzo, con targa tedesca, sarebbe stato visto sfrecciare ad alta velocità prima di perdere il controllo. Il veicolo avrebbe urtato di striscio un’altra automobile, danneggiandola, per poi finire la sua corsa centrando in pieno l’utilitaria.

La polizia locale di Sanremo è intervenuta per i rilievi e ha disposto la chiusura temporanea della strada per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Sono attualmente in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno inoltre avviato i controlli di rito sui tre occupanti del SUV per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

