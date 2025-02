Sanremo 2025: successo straordinario per l’opening party di TV Sorrisi e Canzoni

Un’atmosfera carica di emozioni, musica e spettacolo ha segnato il grande successo dell’opening party di TV Sorrisi e Canzoni, evento che ha dato ufficialmente il via alla settimana del Festival di Sanremo 2025. Il party, svoltosi domenica 9 febbraio, ha riunito oltre 350 ospiti d’eccezione presso la nuova Casa Sorrisi, situata nel suggestivo giardino dell’Hotel Miramare The Palace, accanto alla storica Villa Emma.

Oltre 350 ospiti per inaugurare il Festival di Sanremo

Tra i partecipanti all’evento, spiccano nomi illustri del panorama musicale italiano, tra cui i cantanti in gara al Festival: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Gaia, Giorgia, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Noemi, Olly, Rkomi, Rose Villain, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Shablo con Joshua e Tormento, Serena Brancale, Simone Cristicchi, Tony Effe, The Kolors, Willie Peyote.

Presenti anche i volti noti della TV e del mondo dello spettacolo, come i conduttori del Prima e Dopofestival: Bianca Guaccero, Mariasole Pollio, Gabriele Corsi, Alessandro Cattelan. Non sono mancati Lodovica Comello e Tommaso Cassissa, protagonisti del “Podcast di Sorrisi a Sanremo” insieme al direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali.

Casa Sorrisi: il cuore pulsante di Sanremo 2025

L’evento ha segnato l’inaugurazione ufficiale della nuova Casa Sorrisi, una struttura moderna in vetro su due piani di oltre 500 mq. A dare il via alla serata il simbolico taglio del nastro da parte di Aldo Vitali, affiancato da icone della TV italiana come Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti. Per tutta la settimana sanremese, Casa Sorrisi sarà il punto di riferimento per interviste esclusive, social game, il celebre Caffè con il direttore, e lo studio di registrazione del Podcast di Sanremo.

Musica, spettacolo e emozioni all’opening party

La serata è stata animata dalla performance esclusiva dei Curly Brothers (Andrea Urgesi e Francesco Ozzi), DJ e produttori salentini, che hanno presentato il loro nuovo singolo “Shut Up“, caratterizzato da sonorità anni ’90. A seguire, un travolgente DJ set firmato MTV Italia (Sky 131, Sky Glass 122 e in streaming su NOW), partner ufficiale dell’evento per il secondo anno consecutivo.

Un tocco di dolcezza è stato offerto dal celebre pasticcere Ernst Knam, che ha creato una spettacolare torta personalizzata di sette piani, ispirata al tema di Casa Sorrisi.

Un evento che celebra la musica e la passione per il Festival di Sanremo

“Essere un punto di riferimento per il pubblico e per gli artisti è motivo di grande orgoglio per noi di TV Sorrisi e Canzoni. Ogni anno celebriamo la musica e l’energia unica del Festival di Sanremo, insieme a chi ama questo straordinario evento,” ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

Per tutta la settimana, Casa Sorrisi continuerà ad essere il cuore pulsante del Festival di Sanremo 2025, accogliendo artisti, giornalisti e fan in un ambiente dedicato alla musica e al divertimento.

TV Sorrisi e Canzoni è il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo che raggiunge ogni mese 2,6 milioni di lettori (fonte Audipress 2024/II), 3,8 milioni di utenti sito web (fonte Audiweb media ago/ott 2024) e 1,1 milione di fan (fonte social insights IG, FB, Tik Tok, X, YouTube) grazie a un sistema multicanale che comprende dal magazine, al sito, ai social, fino agli eventi e prodotti collaterali.

Video (credit: Luca Pasciullo, Andrea Piramidal) e foto (credit: Alessandro Zambianchi, Iwan Palombi, Stefano Coletta) dell’Opening Party di Tv Sorrisi e Canzoni a Sanremo.

