Sanremo 2025: il Ministro Abodi incontra le stelle liguri di Parigi 2024

Sport, inclusione e futuro al centro del talk a Casa Sanremo

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha partecipato all’incontro “Lo sport in Liguria è salute, inclusione, connessione!” presso Casa Sanremo, nell’ambito di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport. L’evento ha visto anche la presenza dell’Assessore regionale allo Sport Simona Ferro e delle atlete liguri Chiara Rebagliati (tiro con l’arco) e Amanda Embriaco (canoa paralimpica), protagoniste delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024.

L’incontro ha coinvolto giovani sportivi e società sportive, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita, salute e inclusione sociale.

Il Ministro Abodi: “Lo sport è una difesa immunitaria sociale”

Durante il talk, il Ministro Abodi ha ribadito il valore dello sport nella formazione dei giovani: «Lo sport è una straordinaria difesa immunitaria, individuale e sociale. Siete il presente e il futuro del nostro Paese. Spero che possiate sempre farvi accompagnare dallo sport nel vostro percorso di crescita, perché aiuta a conoscerci, affrontare le difficoltà e vivere più felici. Il nostro impegno è garantire che tutti abbiano le stesse opportunità di praticare sport e stare bene”.

Liguria 2025: una missione per la crescita sportiva

Il Sindaco di Genova Marco Bucci e l’Assessore Simona Ferro hanno evidenziato il significato del titolo “Regione Europea dello Sport 2025”, un riconoscimento che punta a valorizzare la cultura sportiva della Liguria: «La presenza del Ministro Abodi dimostra l’attenzione del Governo per lo sport in Liguria. Lavoriamo per promuovere valori fondamentali tra i giovani. ‘Liguria 2025’ non è solo un titolo, ma una missione per rendere la nostra regione un punto di riferimento per lo sport e l’inclusione».

Le atlete liguri: “Lo sport crea legami e insegna valori”

Le Ambassador di Liguria 2025, Chiara Rebagliati e Amanda Embriaco, hanno raccontato il loro percorso sportivo e il valore delle esperienze vissute attraverso lo sport.

«Lo sport è uno strumento potentissimo di inclusione e crescita personale. Fate sport, anche più di una disciplina. Vi aiuterà a migliorare sotto ogni aspetto della vita. Non importa se diventerete campioni: la vera sfida è con voi stessi».

Un evento che celebra lo sport come valore sociale

L’incontro a Casa Sanremo ha messo in luce come lo sport possa essere un motore di sviluppo sociale e individuale. Liguria 2025 punta a rafforzare questa consapevolezza, promuovendo iniziative che coinvolgano giovani e comunità locali.