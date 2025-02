Sanremo 2025: Giorgia e Annalisa vincono la Serata Cover, show di Benigni

La serata delle cover di Sanremo 2025 ha regalato emozioni e spettacolo, incoronando Giorgia e Annalisa vincitrici con una potente interpretazione di Skyfall di Adele. Una notte ricca di performance memorabili, ironia tagliente e momenti di grande impatto emotivo, con Roberto Benigni protagonista di un esilarante monologo di apertura.

Giorgia e Annalisa trionfano con “Skyfall”

Con una straordinaria esecuzione di Skyfall, Giorgia e Annalisa conquistano il primo posto nella serata cover di Sanremo 2025. La loro interpretazione intensa ed elegante ha incantato il pubblico e la giuria, confermando il talento e la versatilità delle due artiste.

Sul podio anche:

Lucio Corsi , che ha portato sul palco un’originale versione di Nel blu dipinto di blu con Topo Gigio , regalando un momento nostalgico e surreale.

Fedez, che ha trasformato Bella Stronza di Marco Masini in un'intensa lettera d'addio a un amore finito, chiudendo la performance con gli occhi lucidi e la frase: "Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza".

Benigni tra satira e battute pungenti

A dare il via alla serata ci ha pensato Roberto Benigni, con un monologo che ha unito ironia e attualità. Il comico toscano ha scherzato con Carlo Conti, suggerendogli di diventare ministro dei Trasporti per la sua capacità di fermare l’Italia con il Festival. Poi, tra battute su politica e spettacolo, ha commentato: “Sai chi ci sta guardando dal satellite? Elon Musk. Su X ha già votato per il vincitore: Giorgia. C’era anche l’anno scorso e l’anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni.”

E ancora: “Trump vuole la Liguria, altrimenti mette un dazio del 200% sulle trofie al pesto”.

Geppi Cucciari: ironia pungente sul palco dell’Ariston

A seguire, Geppi Cucciari ha conquistato il pubblico con la sua comicità tagliente, prendendo di mira Carlo Conti: “Ascolti più tu che i servizi segreti. Ti hanno chiamato perché al Nove era andato anche il segnale orario”.

E lanciando un sondaggio ironico sulla prossima superospite di Sanremo: “Lady Gaga per come canta, Meryl Streep per come recita o Augusta Montaruli per come abbaia?”

Le esibizioni più attese della serata

Mahmood, meno a suo agio come co-conduttore, ha però dominato il palco con un medley esplosivo delle sue hit, tra cui Soldi, Kobra e Tuta Gold.

Fedez e Marco Masini hanno dato vita al duetto più atteso della serata su Bella Stronza, con inevitabili riferimenti alla tormentata fine del matrimonio del rapper con Chiara Ferragni.

Rocco Hunt e Clementino, con una versione di Yes I Know My Way, hanno reso omaggio alla memoria di Pino Daniele, la cui voce ha riecheggiato nell’Ariston, regalando un momento di forte commozione.

Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino hanno dedicato una toccante interpretazione de L’anno che verrà a Paolo Benvegnù, che avrebbe compiuto 60 anni.

Infine, il palco dell’Ariston ha fatto un tuffo negli anni ’80 con Johnson Righeira e i Coma_Cose, che hanno fatto ballare il pubblico sulle note di L’Estate sta finendo.

Sanremo 2025: una serata indimenticabile

La serata cover di Sanremo 2025 ha offerto momenti di grande spettacolo, tra esibizioni potenti, ironia tagliente e omaggi emozionanti. Con la vittoria di Giorgia e Annalisa, il festival continua a sorprendere e coinvolgere, confermandosi l’evento musicale più atteso dell’anno.