Sanlorenzo, Perotti: le priorità strategiche della maison

Sanlorenzo celebra 20 anni di leadership visionaria

Il Cannes Yachting Festival 2025 segna un momento cruciale per Sanlorenzo, che apre la stagione dei saloni nautici europei celebrando due decenni di leadership trasformativa sotto la guida di Massimo Perotti. Dal 2005, anno in cui ne ha assunto la presidenza, il Cavalier Perotti ha guidato il brand verso una crescita sostenibile, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento mondiale nella costruzione di yacht su misura, nell’innovazione e nel lusso contemporaneo.

Risultati finanziari e crescita sostenibile

Sanlorenzo ha presentato numeri solidi per la prima metà del 2025, confermando la resilienza del suo modello di business. I ricavi netti dalle nuove imbarcazioni hanno raggiunto i 454 milioni di euro (+9,4% rispetto al 2024), con un EBITDA in crescita dell’8,5% a 80,5 milioni di euro e un portafoglio ordini da 1,44 miliardi di euro. L’azienda prevede di chiudere l’anno con un fatturato vicino al miliardo, un traguardo che testimonia l’evoluzione straordinaria dal 2004, quando i ricavi erano appena 42 milioni di euro.

Tre anteprime mondiali al Vieux-Port di Cannes

Il cuore della presenza di Sanlorenzo a Cannes è rappresentato dalle dieci imbarcazioni esposte nel Vieux-Port, il portafoglio monobrand più ampio e ambito nel panorama nautico internazionale. Protagoniste assolute sono le tre anteprime mondiali:

SX120 , crossover che unisce l’anima di un explorer al lusso di un flybridge, progettato da Zuccon International Project con interni di Piero Lissoni.

, crossover che unisce l’anima di un explorer al lusso di un flybridge, progettato da Zuccon International Project con interni di Piero Lissoni. SL110A , evoluzione della linea asimmetrica Sanlorenzo, yacht da 33 metri che ridefinisce la connessione tra interni ed esterni, con suite armatoriale panoramica e piscina di prua.

, evoluzione della linea asimmetrica Sanlorenzo, yacht da 33 metri che ridefinisce la connessione tra interni ed esterni, con suite armatoriale panoramica e piscina di prua. SD132, il più grande yacht in composito mai costruito dal cantiere, 40,7 metri di eleganza e innovazione, con beach club ampliato, flybridge da 85 mq e piscina trasparente.

Accanto a questi modelli, la flotta include SP92, SL86A, SL90A, SD90, SD96, SX100 e SX88, a testimonianza della completezza dell’offerta Sanlorenzo.

Innovazione e sostenibilità: il futuro della nautica di lusso

Il brand guarda oltre il presente con progetti destinati a segnare un nuovo capitolo nella nautica internazionale. Ad ottobre sarà presentato a La Spezia il 74Steel, lo yacht più grande mai costruito dal cantiere, simbolo di eccellenza, personalizzazione e design. Entro la fine dell’anno, sarà inoltre svelato un concept inedito che unisce tradizione e tecnologia.

Elemento chiave della strategia è la sostenibilità, con il percorso “Road to 2030” che porterà al varo del primo yacht con propulsione bi-fuel a metanolo verde, capace di ridurre le emissioni del 70%. Il 50 X-Space sarà la prima imbarcazione a integrare questa tecnologia, in linea con la visione pionieristica del brand.

Bluegame e Nautor Swan: l’universo Sanlorenzo si amplia

Cannes è anche il palcoscenico per Bluegame, che presenta il rivoluzionario BGF45, multiscafo foil-assisted nato dall’esperienza dell’America’s Cup, e per Nautor Swan, che svela lo Swan 51, performance cruiser da 15,5 metri che rinnova una storica icona della vela. Queste novità testimoniano la forza del gruppo nel presidiare segmenti diversi con innovazione e design d’avanguardia.

Sanlorenzo tra arte, cultura e sostenibilità

Il Cavalier Perotti ha sottolineato il ruolo culturale e internazionale di Sanlorenzo, che va oltre la cantieristica per farsi promotore di arte e comunità. A Venezia, durante la prima Venice Climate Week, è stata inaugurata Casa Sanlorenzo, hub dedicato all’arte e alla sostenibilità, parte integrante del programma Sanlorenzo Arts. La mostra inaugurale “Breathtaking” di Fabrizio Ferri ha acceso i riflettori sull’inquinamento da plastica negli oceani, rafforzando l’impegno del brand per un futuro più responsabile.

