Sanità ligure, Sanna: nuovi dati Gimbe indicano fallimento giunta Bucci

“I dati diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe certificano il fallimento della destra al governo della Regione Liguria sulla sanità.

La nostra regione risulta penultima in Italia e ultima regione del Nord per qualità della prevenzione sanitaria ed è dichiarata inadempiente sui livelli essenziali di assistenza.

Inoltre, ottiene appena 54 punti su 100, risultando penultima insieme all’Abruzzo, peggio di quasi tutte le altre regioni italiane, prima solo della Sicilia.

Dati gravissimi che conferma quanto denunciamo da tempo. Questa destra sta portando la sanità ligure al collasso”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale del Pd Armando Sanna, commentando i dati Gimbe sui Lea.

“La Liguria – ha aggiunto Sanna – risulta inadempiente su tutte e tre le aree monitorate (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera).

Questo significa una cosa molto semplice. Sempre più cittadini non riescono a curarsi, rinunciano alle visite, aspettano mesi per un esame o sono costretti a rivolgersi al privato pagando di tasca propria, aumentando le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

La propaganda della giunta Bucci non potrà coprire quanto sta succedendo e purtroppo, alla luce della nuova riforma sanitaria, è destinato a peggiorare.

I pronto soccorso sono sempre più in sofferenza, i medici e gli infermieri allo stremo, i servizi territoriali insufficienti e la prevenzione è praticamente abbandonata.

Continueremo a denunciare questa situazione e chiedere un cambio di rotta radicale. La sanità pubblica deve tornare a essere una priorità”.