Sanità, le sinistre rilanciano: serve controriforma. Incontri da Sanremo alla Spezia

“Sarà un momento di incontro e di confronto in cui la nostra proposta incrocia cittadini, associazioni, sindacati, sindaci. Andremo sul territorio per ascoltare le esigenze di chi si deve curare o opera nel servizio sanitario ogni giorno.

La nostra sarà una riforma aperta, pronta ad accogliere suggerimenti, perché come abbiamo detto fin dall’inizio solo partendo dal dialogo che si può costruire una sanità in grado di dare risposte a tutti.

La proposta presentata dalla giunta Bucci parte da presupposti diametralmente opposti ai nostri. Dopo avere ascoltato i territori, porteremo in commissione e in consiglio la nostra proposta”.

Lo hanno dichiarato ieri i capigruppo e i consiglieri di minoranza del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle, presentando il tour nei territori in cui presenteranno la loro controriforma della sanità.

“Iniziamo il primo dicembre da Spezia per poi andare il 2 a Savona e il 3 a Sanremo. Il 4 saremo a Chiavari e il 5 chiuderemo a Genova al Teatro di Stradanuova. In tutte le tappe oltre a raccontare la nostra proposta sulla sanità ascolteremo gli interventi di chi partecipando vorrà dare il suo contributo per rendere più forte un sistema sanitario che oggi è al collasso”.

Ecco il calendario degli incontri organizzati dal centrosinistra in Liguria.