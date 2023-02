SAN VALENTINO… innamorati a Camogli 2023: le poesie

SAN VALENTINO… innamorati a Camogli 2023 Ecco le tre poesie più votate e amate dal pubblico per questa edizione

SAN VALENTINO…innamorati a Camogli 2023. Un successo preannunciato il week end di SAN VALENTINO a CAMOGLI. Complice giornate assolate con temperature primaverili è stato un vero pienone quello andato in onda a Camogli in vista della Festa degli innamorati.

L’INFO POINT di SAN VALENTINO sul lungomare è stato preso d’assalto dai collezionisti dei piatti ricordo, alla ricerca dei pezzi mancanti, parecchi ormai introvabili. Richiamati anche dalle bellissime TAZZINE da caffè, il regalo ideale per una coppia innamorata.

Migliaia e migliaia I CUORI distribuiti gratuitamente dall’Associazione Commercianti sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo e poi annodarli stretti alla rete in via Al Molo. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo …

E ancora migliaia le foto scattate davanti ai grandi cuori allestiti per incorniciare ed immortalare il proprio ricordo di San Valentino a Camogli. Un’artistica panchina e un cuore gigante, una speciale scenografia di Giulia Pirchi, Lorenzo Ghisoli e del Falegname Andrea Costa sulla rotonda Sorelle Avegno mentre in piazza delle Fantasie Marine troneggia lo spettacolare grande cuore in acciaio corten, che, in nome del patto d’amicizia stretto nel 2019 fra Camogli e Gressoney-la Trinitè, dalle montagne valdostane a 2170 metri di quota è approdato a Camogli.

Tantissimi richiamati dal PIATTO RICORDO che si può avere solo ed esclusivamente nei ristoranti di Camogli con il menù per la coppia dedicato a San Valentino. Ogni anno uno diverso, da trentasei anni… Questa volta è un “Notturno d’amore”, il dipinto firmato da Marino Di Fazio, che rappresenta il piatto collezione San Valentino a Camogli 2023. Così bello, così richiesto … che è già quasi esaurito…

E che dire delle BALENE INNAMORATE? Ma quanti selfie si saranno fatte? E al tramonto, con quei colori che solo la Liguria ci sa regalare, in piedi sul molo, c’era la coda di innamorati in attesa del proprio turno per una foto con loro, per uno scatto che Camogli regala per il ricordo più bello di questo San Valentino.

Gettonatissima la minicrociera alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli e le visite all’Abbazia di San Fruttuoso con particolari promozioni dedicate alle coppie. Bello anche il mercatino con banchi dove era facile trovare idee regalo.

Alle 16,00 di domenica il momento clou, chiuse le votazioni del pubblico alle venti opere selezionate ( sono state oltre 600 quelle pervenute quest’anno in rassegna) le tre con più preferenze sono state: ex-aequo LA MIGLIOR SCELTA di Salvatore Agosta – Chiavari (Ge) e“MA CIÜ DE TÜTTO” di Rossella Galeotti (Genova) – sezione Tributo al genovese”, a seguire “FORSE” di Patrizio Gandini – Pizzale (Pv). I tre autori riceveranno eccezionalmente in omaggio dalla presidente ASCOT Luciana Sirolla il Piatto collezione San Valentino a Camogli 2023.

San Valentino a Camogli, organizzato da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli, con il patrocinio Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova e Pro Loco Camogli, giunge nel 2023 alla trentaseiesima edizione.

È l’evento che annualmente la Città dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi, appassionati del bello, innamorati di Camogli, una delle località turistiche più belle a livello internazionale.

Ancora una volta Camogli si conferma Capitale dell’Amore.

LA MIGLIOR SCELTA

Che m’invento?

Ti scrivo una canzone,

una laude, un epico poema?

Oppure scendo

in singolar tenzone

per dimostrarti ciò ch’io provo?

E se scrivessi solo

le parole dolci dell’amore,

tu che diresti?

Ti scioglieresti in un sorriso

con le tue mani aperte

lanciate ad incrociar le mie.

Dedicato a chi ancor possiede frecce all’arco dell’amore

Salvatore Agosta – Chiavari (Ge)

Sezione “Tributo al genovese”

MA CIÜ DE TÜTTO

Ma ciü de tütto

me vegne in cheu

a primma votta

che ti m’ae amiö coscì,

sotta a-o çê de Camoggi.

Ochin che xeuavan,

ûn ghèlo de lunn-a lì appeiso.

No dimmo ninte, oua.

E ciü de tütto

vêueggime ben pe’ sempre

comme in te questo istante.

Rossella Galeotti – Genova

FORSE

Forse ti volevo più scura

forse ti volevo più bionda

Forse ti volevo più alta

Forse ti volevo più bassa

Forse ti volevo più taciturna

Forse ti volevo più chiacchierina

Forse

Ma ho scelto te.

Patrizio Gandini – Pizzale (PV)