San Valentino a Camogli: cuori e promesse sulla rete del molo

Natti Clausi, Ettore Gambazza, Giorgio Mastrocca e Pro Arata, le figure chiave del pittoresco porticciolo di Camogli noto in tutto il mondo, hanno recentemente restaurato la rete in fibra di cocco che adorna il molo.

Questa rete, costellata da migliaia di cuori rossi, diventa un’opportunità romantica per gli innamorati di lasciare un segno indelebile dei loro sentimenti.

I cuori, sui quali gli innamorati possono scrivere i propri nomi, dediche, promesse o pensieri, saranno disponibili presso l’Info Point ASCOT lungo il lungomare di Camogli durante le giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Dal lunedì 12 al mercoledì 14, potranno essere ritirati anche presso gli uffici della Pro Loco in via XX Settembre 33 e nello studio d’arte di Maria Teresa di Micco, autrice del Piatto Collezione San Valentino a Camogli 2018, in Via Al Molo.

L’evento “San Valentino…innamorati a Camogli” giunge alla trentasettesima edizione nel 2024 e è organizzato dall’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli, con il patrocinio del Comune di Camogli, della Camera di Commercio di Genova e di Ascom Confcommercio Genova, oltre alla collaborazione di CIV Consorzio Centro Storico Camogli e Pro Loco Camogli.

Migliaia di innamorati sono attesi a Camogli per celebrare San Valentino, contribuendo ad arricchire la storia della città con i loro cuori e promesse annodati alla rete in fibra di cocco.

Un evento coinvolgente che, anno dopo anno, continua a attrarre visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi e appassionati di Camogli.