San Valentino a Camogli 2026, torna l’evento degli innamorati

Trentanovesima edizione per la rassegna che unisce ristorazione, arte e turismo

Nel 2026 Camogli celebra la trentanovesima edizione di “San Valentino… innamorati a Camogli”, manifestazione che ogni anno trasforma la città in un punto di riferimento per la festa dedicata all’amore. L’iniziativa coinvolge il tessuto economico, commerciale e turistico locale, richiamando visitatori, artisti e appassionati attratti dall’atmosfera romantica e dalle numerose proposte culturali e di intrattenimento.

Organizzazione e collaborazioni istituzionali

L’evento è promosso dall’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e dal CIV Centro Storico Camogli, con il supporto del Comune. A sostenere l’iniziativa partecipano anche la Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova, mentre la Pro Loco Camogli collabora alla realizzazione del programma.

I ristoranti protagonisti e il Piatto Ricordo

Elemento centrale della manifestazione è il Piatto Ricordo, simbolo dell’edizione e fulcro dell’offerta gastronomica. I ristoranti aderenti propongono menu dedicati alle coppie, legando l’esperienza culinaria a un oggetto da collezione che, anno dopo anno, racconta l’identità della città e della rassegna.

L’opera del 2026 firmata da Manuela Trimboli

Il Piatto Ricordo 2026 è stato realizzato da Manuela Trimboli, illustratrice e graphic designer di origini siciliane. L’opera si distingue per uno stile essenziale e raffinato, caratterizzato dall’uso del bianco e da due mani intrecciate che si stagliano verso i simboli di Camogli. L’illustrazione interpreta il paesaggio come una scenografia aperta sul mare, dove architettura, natura e presenza umana convivono in un equilibrio armonico.

Disponibilità limitata e periodo di distribuzione

Il Piatto Ricordo dell’edizione 2026 sarà disponibile esclusivamente nel mese di febbraio, nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15, e potrà essere ottenuto solo partecipando ai menu per due persone proposti dai ristoranti aderenti. La tiratura limitata rende il piatto un elemento particolarmente ricercato dai collezionisti e dagli affezionati della manifestazione.

I Ristoranti del Piatto di San Valentino a Camogli 2026

Il Doge del Cenobio dei Dogi – Izoa – Vento Ariel – Cucù Camogli – Da Paolo – La Bossa Enoteca con cucina – Boccondivino del Primula – Ostaia Da O Sigù – Fermento – Mille e una notte – La Cucina di Nonna Nina – La Rotonda Camogli – La Camogliese – La Trattoria del Pesce – Jack’s Camogli Braceria e Vino – Osteria delle Sette Pance – Taberna Messicana Don Ricardo – Trattoria da Egidio – Tucca e Leva – Civico 32 – In Teatro Camogli.

