San Fruttuoso, aggressione in casa: due sorelle ferite dal compagno di una di loro

Le giovani sono state portate in codice giallo al San Martino dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica. Sul posto 118 e Carabinieri

Nella serata di ieri, poco dopo le 21, il quartiere genovese di San Fruttuoso è stato teatro di un’aggressione domestica che ha coinvolto due sorelle, entrambe ricoverate all’ospedale San Martino in codice giallo per contusioni e traumi. Secondo le prime ricostruzioni, le due giovani si trovavano in casa quando il fidanzato di una di loro, al culmine di una lite nata per un motivo considerato futile, ha perso il controllo scagliandosi contro la compagna. La situazione è rapidamente degenerata quando la sorella della ragazza ha tentato di intervenire per difenderla, finendo anch’essa vittima della violenza dell’uomo.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

A seguito dell’aggressione, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un mezzo dell’OV Squadra Emergenze, che hanno prestato le prime cure alle due sorelle prima del trasporto in ospedale. I Carabinieri sono intervenuti quasi contemporaneamente, probabilmente allertati dai vicini di casa disturbati dalle urla provenienti dall’appartamento. Secondo quanto emerso, non sarebbe il primo episodio che vede protagonista l’uomo: sembra infatti che i militari fossero già intervenuti in passato per un’aggressione ai danni della donna.

