San Bartolomeo al Mare ospita la I^ Tappa del Trofeo Enduro “Master BETA” 2025, valida per il Campionato Regionale Ligure

San Bartolomeo al Mare ospita la I^ Tappa del Trofeo Enduro “Master BETA”. Sabato 5 e Domenica 6 Aprile 2025, le Moto saranno le protagoniste.

Un week-end di gare con giovani Campioni che si sfideranno su tracciati impegnativi nella splendida cornice della spiaggia e dell’entroterra, organizzate con la collaborazione dello storico Moto Club Imperia che da sempre è “motore” nelle competizioni locali dedicate alle due ruote.

Il sabato sarà dedicato alle iscrizioni, alle verifiche e ai sopralluoghi dei percorsi da parte dei piloti; per il pubblico sarà l’occasione di ammirare atleti e mezzi in un’atmosfera coinvolgente da “parco chiuso” che si prolungherà fino alla sera con l’ospitalità dei locali del paese.

La prima Prova Speciale si svolgerà, domenica 6 con partenza alle ore 8.30, su un fettucciato che da Piazza Torre Santa Maria si snoderà sulle spiagge del paese, con possibilità per il pubblico di assistere alle tre competizioni direttamente dalla postazione privilegiata della passeggiata.

La seconda Prova di Tappa si svolgerà subito dopo, sul vecchio tracciato della competizione del 2017, (era da quella data che gli appassionati dei motori attendevano un evento di questa portata!), e da Molino del Fico attraverserà i comuni di Villa Faraldi, che ospiterà il Controllo Orario, e Andora.

Alle 16.30 in piazza Torre Santa Maria si svolgerà la premiazione dei concorrenti.

L’Amministrazione di San Bartolomeo al Mare ringrazia: i comuni vicini per il supporto alla competizione; il circolo velico Club Nautico Sanbàrt per aver messo a disposizione i locali per la direzione gare; Il Moto Club Imperia nella persona del presidente Flavio Ferrarese in rappresentanza di tutti i volontari che rendono possibile con il loro impegno la preparazione e lo svolgimento della gara; gli esercenti di San Bartolomeo che supportano il successo degli eventi sempre con grande entusiasmo; la Polizia Locale, la Protezione Civile e le altre forze dell’ordine per il vigile supporto; la Pro loco San Bartolomeo al Mare per l’impegno nella realizzazione dell’evento.

Foto credit: Claudio Valente