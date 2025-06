Sampierdarena, violentarono una barista: pena ridotta per stupratori sudamericani

Pena ridotta in appello per uno dei due stranieri imputati di violenza sessuale di gruppo e lesioni gravissime ai danni di una barista 25enne per un’aggressione sessuale avvenuta a Genova Sampierdarena nel settembre 2023.

Il più anziano dei due, un 47enne sudamericano, che in primo grado era stato condannato a 7 anni e 4 mesi con rito abbreviato, ha ottenuto in appello lo sconto di pena di un anno dopo avere risarcito la vittima con 20mila euro.

I giudici genovesi gli hanno concesso le attenuanti generiche portando la pena a 6 anni e 4 mesi.

Lieve sconto di pena anche per il più giovane dei due stupratori, un 29enne anche lui sudamericano. Per lui in appello la condanna è scesa da 6 anni e 8 mesi a 6 anni e 4 mesi.

La giovane quella sera aveva litigato con il fidanzato che era venuto a trovarla da fuori Genova. Dopo la discussione il giovane era tornato a casa e lei aveva deciso di passare la serata in un locale di Sampierdarena, dove aveva incontrato i due sudamericani.

Prima avevano chiacchierato e poi avevano iniziato a bere. La 25enne si era risvegliata in un appartamentodel quartiere del Ponente genovese.

Quattro giorni dopo, a causa di forti dolori, si era recata in ospedale dove era scattato il protocollo per gli abusi sessuali.

Da lì erano partite le indagini dei carabinieri che, grazie alle telecamere di sorveglianza e alla testimonianza della giovane, avevano denunciato i due stranieri.

Nel frattempo, la vittima era stata sottoposta ad accertamenti medici che hanno stabilito come da quella violenza sessuale avesse subito lesioni permanenti.

Pertanto, il pm aveva chiesto l’arresto dei sudamericani e il gip aveva disposto i domiciliari, ma con il ricorso al Tribunale del Riesame i due erano finiti in carcere, dove si trovano tuttora.

In primo grado la gup Carla Pastorini aveva disposto una provvisionale di 50mila euro, ridotta a 30mila in appello (e nei confronti solo di un imputato) dopo il parziale risarcimento del danno.