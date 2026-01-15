Home Cronaca Cronaca Genova

Sampierdarena, traffico modificato per un corteo

Sampierdarena, traffico modificato per un corteo
Nella zona di Sampierdarena viabilità modificata per un corteo

Disagi alla circolazione nella zona ponente di Genova per una manifestazione in movimento

La circolazione stradale nel quartiere di Sampierdarena ha subito variazioni temporanee a causa di un corteo in svolgimento. L’iniziativa ha comportato interventi sulla gestione del traffico, con limitazioni e deviazioni predisposte per consentire il passaggio dei partecipanti in condizioni di sicurezza.

Le strade interessate dalle variazioni

I cambiamenti alla viabilità coinvolgono diverse arterie principali della zona. Le modifiche hanno riguardato via Bombrini e via Avio, proseguendo nell’area di Largo Jursè e interessando anche via Pacinotti e via Molteni. Ripercussioni sul traffico si sono registrate inoltre in piazza Vittorio Veneto, nodo centrale per i collegamenti locali.

Gestione del traffico e raccomandazioni

Le variazioni sono state attuate per la durata del corteo, con possibili rallentamenti e deviazioni lungo le direttrici interessate. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a valutare percorsi alternativi per ridurre i disagi negli spostamenti all’interno del quartiere.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook,Twitter e YouTube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE