Sampierdarena, traffico modificato per un corteo

Disagi alla circolazione nella zona ponente di Genova per una manifestazione in movimento

La circolazione stradale nel quartiere di Sampierdarena ha subito variazioni temporanee a causa di un corteo in svolgimento. L’iniziativa ha comportato interventi sulla gestione del traffico, con limitazioni e deviazioni predisposte per consentire il passaggio dei partecipanti in condizioni di sicurezza.

Le strade interessate dalle variazioni

I cambiamenti alla viabilità coinvolgono diverse arterie principali della zona. Le modifiche hanno riguardato via Bombrini e via Avio, proseguendo nell’area di Largo Jursè e interessando anche via Pacinotti e via Molteni. Ripercussioni sul traffico si sono registrate inoltre in piazza Vittorio Veneto, nodo centrale per i collegamenti locali.

Gestione del traffico e raccomandazioni

Le variazioni sono state attuate per la durata del corteo, con possibili rallentamenti e deviazioni lungo le direttrici interessate. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a valutare percorsi alternativi per ridurre i disagi negli spostamenti all’interno del quartiere.

