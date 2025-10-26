Sampierdarena, senegalese spaccia cocaina per strada: arrestato

Ieri i carabinieri del Nucleo Operativo di Ge-Sampierdarena, nell’ambito dei servizi svolti per il contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato un 42enne senegalese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio di osservazione per strada, hanno notato l’africano estrarre dalla bocca un involucro per poi cederlo a un cliente. Da lì l’immediato intervento e il recupero della dose di cocaina.

La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare altre 9 dosi di cocaina, per un peso di circa 5 grammi, e 110 euro. Mentre la perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di 950 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’acquirente, un 53enne italiano, è stato segnalato alla Prefettura di Genova quale assuntore di sostanze stupefacenti.