Sampierdarena, senegalese spaccia cocaina per strada: arrestato

Ieri i carabinieri del Nucleo Operativo di Ge-Sampierdarena, nell’ambito dei servizi svolti per il contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato un 42enne senegalese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari, durante un servizio di osservazione per strada, hanno notato l’africano estrarre dalla bocca un involucro per poi cederlo a un cliente. Da lì l’immediato intervento e il recupero della dose di cocaina.
La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare altre 9 dosi di cocaina, per un peso di circa 5 grammi, e 110 euro. Mentre la perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di 950 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.
L’arrestato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.
L’acquirente, un 53enne italiano, è stato segnalato alla Prefettura di Genova quale assuntore di sostanze stupefacenti.