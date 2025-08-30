Sampierdarena, rapina farmacia e torna indietro per il metadone dimenticato: arrestato

La rapina in farmacia con un cutter

Attimi di paura questa mattina in via Carzino, a Sampierdarena, dove un uomo con il casco in testa ha fatto irruzione in una farmacia minacciando titolare e commessi con un cutter. Il rapinatore si è fatto consegnare l’incasso ed è fuggito a piedi cercando di far perdere le proprie tracce.

Il ritorno per recuperare il metadone

Pochi minuti dopo, però, il colpo ha preso una piega inaspettata: l’uomo è tornato nella stessa farmacia, questa volta senza travestimenti, sostenendo di aver dimenticato una busta con dentro il metadone. Recuperato il farmaco, ha provato a dileguarsi nuovamente.

L’arresto da parte della polizia

Nel frattempo, il farmacista aveva già allertato le forze dell’ordine. Le volanti del commissariato di Cornigliano hanno intercettato il rapinatore a poca distanza dal luogo della rapina, riconoscendolo dagli abiti descritti. L’uomo, un italiano di circa 30 anni, ha tentato invano di opporre resistenza ed è stato arrestato. I soldi dell’incasso sono stati restituiti alla farmacia.

