Sampierdarena, fugge all’alt della polizia e provoca un frontale: tre feriti nella notte

Inseguimento e schianto all’alba in largo Jursè, alla rotonda di via Pieragostini. Tre persone soccorse e trasportate in ospedale

Grave incidente stradale nella notte a Genova, nel quartiere di Sampierdarena, dove intorno alle 4.20 si è verificato uno scontro frontale tra due auto. L’episodio è avvenuto in largo Jursè, all’altezza della rotonda di via Pieragostini, in una zona urbana già interessata in passato da criticità legate alla viabilità notturna.

La fuga all’alt e lo scontro frontale

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, una delle vetture coinvolte non si è fermata a un controllo della polizia ed è stata inseguita da una volante. Durante la fuga, l’auto ha impegnato la rotonda senza rispettare la precedenza, andando a schiantarsi frontalmente contro un altro veicolo che stava regolarmente transitando. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I soccorsi del 118 e il trasporto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze del 118: la Croce Oro Sampierdarena, la Croce Verde Sestri Ponente e i Volontari del Soccorso Fiumara. I sanitari hanno prestato le prime cure a tre persone rimaste ferite nello scontro. Due dei feriti sono stati trasportati all’ospedale Villa Scassi, mentre una terza persona è stata condotta all’ospedale Galliera. Tutti e tre sono stati classificati in codice giallo, indicativo di traumi di media gravità.

Rilievi e strada chiusa per le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Per consentire le operazioni delle pattuglie e garantire la sicurezza, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico nelle ore notturne.