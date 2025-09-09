Sampierdarena, arrestato 20enne algerino per rapina a un anziano

L’intervento decisivo di un agente fuori servizio

La Polizia di Genova ha arrestato un giovane di 20 anni, cittadino algerino, con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto a Sampierdarena, in Piazza Vittorio Veneto, dove un anziano è stato aggredito e derubato del proprio cellulare. A bloccare l’autore della rapina è stato un agente del Commissariato Cornigliano, che si trovava libero dal servizio e ha assistito alla scena.

La dinamica della rapina in Piazza Vittorio Veneto

Secondo la ricostruzione, due ragazzi hanno avvicinato l’anziano con il pretesto di distrarlo, per poi strappargli di mano il telefono. L’agente, dopo aver richiesto rinforzi a una volante, si è avvicinato ai due giovani. Uno di loro, prima di fuggire, ha colpito con un pugno al petto il poliziotto dopo aver gettato a terra il cellulare.

L’arresto e le indagini sul complice in fuga

Il ventenne algerino è stato fermato e preso in consegna dagli agenti giunti sul posto, che lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti per rintracciare il complice riuscito a scappare. Nel frattempo, il cellulare recuperato dall’agente fuori servizio è stato restituito al legittimo proprietario.

Presunzione di innocenza

Il giovane arrestato resta sottoposto al principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.