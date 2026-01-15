Sampierdarena, 19 enne sudamericana morta in casa: forse mix di droga e alcol

Una 19enne sudamericana è stata trovata morta in casa l’altra notte nel suo appartamento di Genova Sampierdarena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme agli agenti della Polizia, ma per la giovane purtroppo non c’era più niente da fare.

Sul corpo della ragazza non sono stati notati segni di violenza.

L’ipotesi del medico intervenuto è quella di un’overdose o un mix tra alcolici e sostanze stupefacenti: nell’abitazione, infatti, sono state trovate tracce di cocaina.

La Procura di Genova ha disposto l’esame autoptico per determinare le cause della morte.

A dare l’allarme è stato il fidanzato, poi ricoverato in ospedale perché in stato confusionale.

I soccorsi, secondo i primi accertamenti svolti dalla Polizia, sarebbero stati chiamati dal giovane alcune ore dopo il decesso, intorno alle 2 di notte.

Sul caso stanno ora indagando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Genova.