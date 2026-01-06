Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Tjas Begić: attaccante in prestito dal Parma con opzione

Il club blucerchiato rinforza il reparto offensivo con il classe 2003 sloveno, legato alla Samp fino al 2026 con possibile estensione

L’U.C. Sampdoria ha ufficializzato l’acquisizione di Tjas Begić, nuovo rinforzo per il reparto offensivo blucerchiato. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di opzione dal Parma Calcio, società che deteneva i diritti sportivi del calciatore. Un innesto giovane ma già inserito nei circuiti del calcio professionistico italiano, che rientra nella strategia del club di valorizzazione di profili emergenti.

Il profilo di Tjas Begić

Tjas Begić è nato a Isola, in Slovenia, il 30 giugno 2003. Attaccante duttile, può essere impiegato sia come esterno offensivo sia in posizioni più centrali, grazie a caratteristiche tecniche che gli consentono di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Cresciuto calcisticamente in un contesto internazionale, Begić rappresenta un investimento in prospettiva per la Sampdoria, che punta a inserirlo gradualmente nel progetto tecnico.

La formula dell’operazione con il Parma

Il trasferimento è stato definito a titolo temporaneo con opzione. Il calciatore si è legato contrattualmente alla Sampdoria fino al 30 giugno 2026, mentre in caso di esercizio dell’opzione il vincolo potrà essere esteso fino al 30 giugno 2030. Una formula che consente al club blucerchiato di valutare il percorso di crescita dell’attaccante nel medio periodo, mantenendo la possibilità di un investimento più ampio in caso di riscontri positivi sul campo.

Un rinforzo giovane per il progetto blucerchiato

L’arrivo di Begić si inserisce nel percorso di rinnovamento e consolidamento della rosa della Sampdoria, con particolare attenzione ai giovani talenti. Il club punta a integrare elementi capaci di garantire prospettiva e continuità, offrendo al contempo nuove soluzioni offensive allo staff tecnico nel corso della stagione.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube