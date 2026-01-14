Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma dall’Udinese

Accordo fino a giugno 2026 per il difensore nato nel 2008. Operazione definita tra Sampdoria e Udinese
La Sampdoria ha ufficializzato l’ingresso in rosa di Matteo Palma, difensore di proprietà dell’Udinese. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula del prestito, valido fino al 30 giugno 2026, consentendo al club blucerchiato di assicurarsi le prestazioni del giovane per le prossime stagioni.
Profilo del calciatore e dati anagrafici
Matteo Palma è nato a Berlino il 13 marzo 2008. Cresciuto nel vivaio friulano, si presenta come un profilo in linea con i programmi di crescita e valorizzazione dei giovani portati avanti dalla Sampdoria, che continua a investire su calciatori in età di formazione.
Inserimento nel progetto blucerchiato
L’arrivo del difensore rappresenta un tassello inserito in una visione orientata al futuro. La società genovese prosegue nel rafforzamento del reparto arretrato attraverso scelte mirate, puntando su elementi giovani da inserire in un contesto competitivo e strutturato, favorendone lo sviluppo tecnico e professionale.
