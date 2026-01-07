Sampdoria, ufficiale il prestito del giovane portiere Tommaso Martinelli dalla Fiorentina

Il classe 2006 arriva a Genova con un contratto fino al 30 giugno 2026 per rafforzare il settore giovanile blucerchiato

L’U.C. Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’acquisizione a titolo temporaneo di Tommaso Martinelli dall’A.C.F. Fiorentina. Il giovane portiere, nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 6 gennaio 2006, si unirà al club blucerchiato con un contratto in prestito valido fino al 30 giugno 2026. La mossa rientra nella strategia della Sampdoria di rafforzare il settore giovanile e valorizzare talenti emergenti provenienti da squadre prestigiose della Serie A.

Profilo del portiere fiorentino

Tommaso Martinelli, classe 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti tra i giovani portieri italiani. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Martinelli ha mostrato sicurezza tra i pali, riflessi pronti e una buona gestione del gioco con i piedi, qualità sempre più richieste ai portieri moderni. La sua esperienza con la formazione viola include presenze nei campionati giovanili nazionali e partecipazioni a tornei internazionali, mettendo in evidenza la sua capacità di affrontare sfide di alto livello.

Obiettivi e prospettive alla Sampdoria

Il trasferimento di Martinelli rappresenta per la Sampdoria un investimento strategico sul futuro, con l’obiettivo di integrare il giovane portiere in un percorso di crescita strutturato. Il club ligure punta a offrirgli un contesto competitivo, allenamenti specialistici e la possibilità di confrontarsi con compagni e avversari di livello, in modo da accelerare il suo sviluppo tecnico e tattico. La società blucerchiata guarda con fiducia al potenziale di Martinelli, considerando la sua giovane età e le prospettive di inserimento progressivo nelle squadre giovanili fino alla Prima Squadra.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube