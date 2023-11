Sampdoria-Spezia, le formazioni e dove vedere la partita

Super anticipo questa sera nella 14a giornata di Serie B con il derby ligure tra due squadre appena retrocesse dalla massima serie.

Alle ore 20,30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova la Samp ospita lo Spezia, che si è affidato da pochi giorni al nuovo tecnico Luca D’Angelo, che esordirà proprio contro Pirlo.

Sampdoria – Spezia: le formazioni

SAMPDORIA: (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre; Borini, Esposito. Allenatore: Pirlo

SPEZIA: Dragowski; Amian, Nikolau, Bertola, Elia; S. Esposito, Cassata, Kouda; Moro, Antonucci, Verde. Allenatore: D’Angelo

ARBITRO: Giua di Olbia. Assistenti: Mondin di Treviso e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Galipo’ di Firenze. VAR: Valeri di Roma 2. AVAR: Miele di Nola.

Sampdoria – Spezia: dove vedere la partita in diretta

L’anticipo della 14a giornata di serie B, in programma allo stadio Marassi, si gioca oggi, venerdì 24 novembre , alle ore 20.30 al Luigi Ferraris di Genova e viene trasmessa in diretta tv Sky Sport Calcio e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO.