Sampdoria-Spezia, Gregucci avverte: Sarà una partita vera

Il tecnico blucerchiato tra mercato, infortuni e la sfida contro uno Spezia in crescita

La Sampdoria si prepara alla sfida contro lo Spezia in un momento segnato da cambiamenti, valutazioni in corso e un mercato ancora aperto. Alla vigilia del match, Angelo Gregucci fotografa una fase di passaggio che riguarda non solo i blucerchiati, ma l’intera Serie B, chiamata come sempre a esprimere intensità, equilibrio e attenzione ai dettagli.

Mercato aperto e giudizi rimandati

L’ultima settimana di trattative incide inevitabilmente sulla preparazione. La Sampdoria ha inserito numerosi elementi nuovi, ma il tecnico invita alla cautela nelle valutazioni.

«È un momento di concitazione che vale per noi come per gli altri. Le valutazioni sui nuovi le faremo lunedì», chiarisce Gregucci, sottolineando come il campionato richieda prima di tutto giocatori affidabili dal punto di vista agonistico. «La Serie B impone questo tipo di profili: i calciatori di grandissima qualità stanno nella categoria superiore».

Assenze e soluzioni interne

Contro lo Spezia non saranno disponibili Viti, fermato per precauzione dopo un fastidio muscolare, e Barak, alle prese con un problema alla caviglia. Resta pesante anche l’assenza di Salvatore Esposito, soprattutto nella costruzione del gioco.

«Per gestione della palla, imbucate e calci piazzati non esiste un vero alter ego di Esposito», ammette l’allenatore, che individua in Ricci una possibile alternativa per caratteristiche, seppur diverse.

Uno Spezia che ha alzato il livello

L’avversario arriva a Genova in una fase di rinnovamento. Secondo Gregucci, il mercato ha già inciso sul valore complessivo della squadra ligure.

«Mi aspetto uno Spezia che sta cambiando e che farà una partita seria. Il mercato lo sta migliorando e dovremo contrapporci con le stesse motivazioni», spiega, evidenziando l’importanza della classifica per entrambe.

Attenzione ad Artistico

Tra i pericoli principali c’è Artistico, già decisivo nei precedenti stagionali.

«È un ragazzo che sta performando bene, molto forte nel gioco aereo. Sta dimostrando in questo campionato di farsi valere in area», osserva Gregucci, che chiede alla squadra solidità e concentrazione nei duelli.

Principi di gioco oltre i moduli

Il tecnico evita di entrare nel dibattito sugli schieramenti. La sua attenzione resta focalizzata sull’identità della squadra.

«Non parlo di sistemi di gioco. Preferisco parlare di principi: velocità nel ribaltare il campo, solidità nella fase di non possesso e più qualità quando abbiamo la palla», afferma, ribadendo come la tenuta difensiva sia un fattore decisivo in un campionato lungo e competitivo.

Febbraio decisivo e gestione della rosa

Il calendario propone un febbraio fitto di impegni, con gare ravvicinate che impongono una gestione attenta delle energie.

«Avremo bisogno di tutti. Servirà efficienza sulla rosa e lucidità nelle scelte», sottolinea Gregucci, ridimensionando anche il tema degli infortuni: «Avere due o tre giocatori con qualche problema è nella media, non siamo falcidiati».

Possesso palla e fase offensiva da crescere

La Sampdoria ha mostrato progressi nella fase difensiva, ma il tecnico riconosce margini di miglioramento in costruzione.

«Qualcosa di più dobbiamo fare in fase di possesso», ammette. Il tema non è il numero di punte schierate, ma la qualità della manovra: «Con la palla a noi possiamo e dobbiamo essere più pericolosi».

Le scelte passano dal lavoro quotidiano

L’esordio convincente di Martinelli ha rafforzato un principio chiaro all’interno dello staff.

«Guardiamo l’allenamento, non i nomi. Tutto si guadagna attraverso il lavoro», ribadisce Gregucci, estendendo il concetto a tutta la rosa, compresi elementi più esperti come Ghidotti.

