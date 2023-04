Sampdoria-Spezia e sicurezza, è un incontro ad alto rischio?

Secondo la Questura di Genova lo scontro “salvezza” di sabato alle ore 20,45 tra Sampdoria e Spezia al Luigi Ferraris di Genova è valutata con un rischio medio-alto per quanto riguarda la sicurezza (Livello 3 su 4).

Per questo motivo si è svolta una riunione a Genova per valutare la situazione.

Per i tifosi dello Spezia sono previsti due punti di raccolta, Il primo, per chi arriva in treno, alla stazione Brignole. Mentre chi giungerà nel capoluogo in auto, presso la piastra di Genova Est. I tifosi dello Spezia verranno, poi, scortati al Ferraris.

La presenza delle forze dell’ordine, come avviene in questi casi, nella zona dello stadio diverse ore prima dell’inizio dell’incontro.

Controlli “di rito” anche ai caselli autostradali di Genova.

Sampdoria-Spezia: al momento la trasferta è autorizzata

Al momento è stato deciso di autorizzare la trasferta solo ai possessori della tessera del tifoso e residenti nella provincia della Spezia che potranno entrare allo stadio esclusivamente nel settore ospiti con una capienza di 2038 posti.

Esiste, però, anche la possibilità che venga presa la decisione di bloccare la trasferta dei tifosi spezzini.

Le modalità di acquisto dei tagliandi per l’incontro

Sampdoria-Spezia: il livello di rischio dell’incontro, le motivazioni

Ad aumentare il livello di rischio dell’incontro, oltre al fatto che si tratta di un’incontro “salvezza”, anche il fatto che circa un anno fa, c’è stata la rottura del gemellaggio tra le tifoserie di Sampdoria e Spezia. Ma non solo.

Nel tardo pomeriggio di sabato a Genova rientreranno i tifosi del Genoa che affronteranno il Cittadella alle ore 14. Proprio i tifosi del Genoa non andrebbero d’accordo con quelli aquilotti e neppure con i “cugini” blucerchiati.

Le tifoserie di Samp, Spezia e Genoa negli ultimi tempi sono state tra le più “agitate”.

Basta ricordare quando una decina di giorni fa, gli ultras blucerchiati si sono scontrati con i rivali della Cremonese causando alcuni feriti, bar e auto danneggiate.

Mentre proprio gli spezzini, venerdì scorso, si sono affrontati con i tifosi laziali, generando contusi e fermi di polizia.

Infine, lo scontro tra tifoserie rossoblù (sembra per ragioni politiche) avvenuto sabato con relative denunce.

Risse fra tifosi Genoa e Samp: 73 anni di Daspo a 18 violenti