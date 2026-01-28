Sampdoria, Romagnoli passa all’Empoli a titolo definitivo

Conclusa l’operazione di mercato tra i due club, ufficiale il trasferimento
Si definisce un’operazione in uscita per l’U.C. Sampdoria, che ha formalizzato il trasferimento di Simone Romagnoli all’Empoli F.C.. L’accordo prevede la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, sancendo così il passaggio stabile del difensore al club toscano.
Accordo tra Sampdoria ed Empoli
L’intesa tra le società è stata ufficializzata attraverso una comunicazione del club blucerchiato, che ha confermato la chiusura dell’operazione sul piano contrattuale. Romagnoli proseguirà quindi la propria carriera lontano da Genova, entrando a far parte dell’organico dell’Empoli a titolo permanente.
Nuovo capitolo per il difensore
Il trasferimento rappresenta una nuova fase professionale per il giocatore, che si prepara ad affrontare la prossima stagione con la maglia azzurra. Per l’Empoli si tratta di un innesto che rafforza il reparto difensivo, mentre la Sampdoria prosegue nel percorso di ridefinizione della rosa attraverso operazioni mirate sul mercato.
