Sampdoria-Reggiana, sfida salvezza a Marassi per chiudere il 2025: blucerchiati a caccia di riscatto

Al Ferraris alle 15 va in scena uno scontro diretto delicato: la Sampdoria cerca punti per uscire dalla zona retrocessione, la Reggiana per consolidare la classifica

La Sampdoria torna in campo allo stadio Luigi Ferraris per affrontare la Reggiana nell’ultima gara del 2025, con l’obiettivo di chiudere un anno complicatissimo con un segnale di reazione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15 e la partita rappresenta uno snodo fondamentale per il cammino dei blucerchiati, chiamati a migliorare una classifica che oggi li vede pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere.

Per la Sampdoria si tratta di una partita dal peso specifico elevato, non solo per i punti in palio ma anche per il valore simbolico di un confronto che, in passato, si disputava stabilmente in Serie A. Oggi le due squadre si affrontano in Serie B, entrambe con l’esigenza di dare continuità e stabilità al proprio percorso.

Sampdoria-Reggiana, una sfida che pesa sulla classifica

La gara, valida per la 18ª giornata del campionato cadetto, mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma ugualmente urgenti. La Sampdoria arriva all’appuntamento con 14 punti in classifica, appaiata a Spezia e Mantova e con appena una lunghezza di vantaggio sul Pescara, fanalino di coda. Il bilancio stagionale parla di tre vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, numeri che raccontano un’annata finora molto al di sotto delle aspettative.

Il pareggio ottenuto nell’ultimo turno sul campo del Padova, grazie alle reti di Coda e Fusi, rappresenta un punto da cui ripartire per tentare di invertire la rotta. A inizio stagione l’ambiente sperava in un campionato di vertice, ma con il passare delle settimane l’obiettivo si è ridimensionato: ora la priorità è allontanarsi dalla zona retrocessione ed evitare i playout, scenario già vissuto nella scorsa stagione.

Gregucci punta sull’esperienza di Massimo Coda, autentico specialista della categoria con otto reti già messe a segno, e sul talento di Pafundi, chiamato a garantire qualità e imprevedibilità nella fase offensiva.

Reggiana tra ambizioni playoff e necessità di reagire

Situazione più tranquilla, ma non priva di insidie, per la Reggiana. I granata occupano una posizione di metà classifica con 20 punti e possono ancora ambire a un posto nei playoff, ma il recente andamento impone cautela. La squadra di Dionigi arriva infatti da due sconfitte consecutive contro Padova e Pescara e, nelle ultime sette gare, ha collezionato una sola vittoria, accompagnata da quattro ko e due pareggi.

Numeri che impongono una reazione immediata per evitare di essere risucchiati nella zona calda della classifica. Il match del Ferraris rappresenta quindi un banco di prova importante anche per gli emiliani, chiamati a ritrovare solidità e continuità lontano da casa.

Dove si gioca Sampdoria-Reggiana

La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova, impianto storico inaugurato nel 1911 e condiviso da Sampdoria e Genoa. Lo stadio può accogliere fino a 36.598 spettatori e rappresenta uno dei templi del calcio italiano, spesso decisivo nel creare un clima intenso nelle gare più delicate.

Orario e dove vedere Sampdoria-Reggiana in TV e streaming

Sampdoria-Reggiana è in programma sabato 27 dicembre con fischio d’inizio alle ore 15. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile su smart TV compatibili tramite app dedicata, oltre che in streaming su pc, smartphone, tablet e console. La diretta sarà disponibile anche su Amazon Prime Video e OneFootball per gli utenti abbonati al servizio “LaB Channel”.

Probabili formazioni

SAMPDORIA-REGGIANA ore 15

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Ioannou; Pafundi, Coda. A disp. Coucke, Krastev, Ferrari, Giordano, Vulikic, Bellemo, Benedetti, Casalino, Ricci, Cherubini, Cuni, Narro. All. Gregucci-Foti.

Indisponibili: Riccio. Squalificati: nessuno. Diffidati: Benedetti, Vulikic. Altri: Pedrola, Coucke, Coubis, Altare, Romagnoli, Girelli, Malanca, Malagrida.

REGGIANA (3-5-2)

Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Marras, Charlys, Reinhart, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. A disp. Saro, Seculin, Libutti, Sampirisi, Rozzio, Bonetti, Rover, Mendicino, Vallarelli, Bertagnoli, Tripaldelli, Basili, Lambourde, Gondo. All. Dionigi.

Arbitro e assistenti

Collu di Cagliari. Assistenti: Niedda di Ozieri e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Calzavara di Varese. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

