Sampdoria-Reggiana, Gregucci avverte: Serve una gara perfetta, la salvezza viene prima di tutto

Alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Reggiana, l’allenatore in seconda Angelo Gregucci ha tracciato un’analisi lucida e diretta della gara, sottolineando quanto il match rappresenti uno snodo delicato nel cammino stagionale dei blucerchiati.

La partita, come evidenziato in conferenza stampa, richiederà concentrazione massima e una lettura attenta di ogni fase del gioco.

Una partita da leggere con attenzione e maturità

«La gara è una gara molto delicata, contro un avversario che ha il dente avvelenato e che quando è chiamato a portare a casa il risultato fa prestazioni solide”, ha spiegato Gregucci. «Sarà una partita da leggere bene, da affrontare con i giusti atteggiamenti e comportamenti».

Il tecnico ha ribadito come ogni incontro rappresenti un passaggio fondamentale nel percorso della Sampdoria: «Lo dico sempre, ogni gara per noi è determinante. L’avversario è difficile, scorbutico, conosce la categoria e dovremo farci trovare pronti nel leggere bene le situazioni».

La squadra, secondo Gregucci, deve continuare a crescere sotto diversi aspetti: «Siamo sempre sotto e non basta. Dobbiamo cercare soluzioni migliori per tirarci fuori, fare prestazioni ancora migliori e migliorare tanti parametri».

Abildgaard, professionalità e affidabilità tattica

Nel corso della conferenza, l’allenatore in seconda ha voluto sottolineare il valore di alcuni elementi chiave del gruppo, a partire da Abildgaard: «È un professionista esemplare, con un livello di professionalità altissimo. Quotidianamente dà sempre il massimo. Dal punto di vista della visione tattica abbiamo ritenuto opportuno utilizzarlo in quel comparto di campo perché è un giocatore solido».

Un’affidabilità che diventa fondamentale anche per chi subentra: «Chi partirà domani e chi entrerà a gara in corso è stato preparato per dare solidità, con un unico comune denominatore: la Sampdoria deve lavorare per la squadra».

Coda leader dentro e fuori dal campo

Parole importanti anche per Massimo Coda, punto di riferimento tecnico ed emotivo del gruppo: «Coda è un cannoniere importante per questa categoria, anzi un super cannoniere. Ma se si contraddistingue per la sua carriera è anche per l’atteggiamento. Io ho sempre chiesto di più a Massimo, soprattutto come riferimento per i più giovani».

Il suo ruolo va oltre i numeri: «Con i suoi comportamenti può trascinare la squadra. Sotto il profilo dei gol è una certezza, ma è fondamentale anche per quello che trasmette nello spogliatoio».

Pafundi e la crescita attraverso i numeri

Gregucci si è soffermato anche su Pafundi, evidenziandone il potenziale e il percorso di maturazione ancora in corso: «Sta lavorando bene sotto il profilo quotidiano. Deve crescere, essendo giovane, nel riempire di contenuti le sue partite. Deve iniziare a cercare i numeri, quelli che determinano il risultato: giocate, assist, gol».

Un talento riconosciuto, che però deve trovare continuità: «Ha qualità importanti, deve solo riempire le prestazioni di numeri per diventare un giocatore top».

Salvezza come unico obiettivo reale

Il concetto chiave resta uno solo: la salvezza. «Il bilancio? Siamo all’inferno, siamo sempre sotto. Quando la Sampdoria sarà matematicamente salva allora potremo dire che il lavoro sarà stato buono. Senza questo presupposto non ci siamo ancora».

Massima concentrazione, dunque, sulla prossima gara: «Dobbiamo focalizzarci su questa partita, che è importantissima».

Infine, un passaggio sul futuro e sul mercato: «Per quanto riguarda quello che succederà dopo il 27, ci sono i direttori. Non è compito nostro fare mercato o collaborare alle scelte: se ne occuperanno loro».

I convocati

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi.

Info per i tifosi

Il controllo e l’ingresso degli striscioni per la tifoseria blucerchiata avrà luogo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso il varco Distinti Sud. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 13.00.

