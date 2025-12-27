Sampdoria-Reggiana 2-1: Barák decide nel finale e regala i tre punti ai blucerchiati

Fine anno positivo per la Sampdoria che al Ferraris supera la Reggiana con una rete all’88’. Decisivo l’ingresso di Barák nel finale

La Sampdoria festeggia la fine dell’anno con una vittoria sofferta ma meritata, superando la Reggiana per 2-1 allo stadio Luigi Ferraris. Davanti al proprio pubblico, la squadra guidata da Gregucci e Foti riesce a imporsi al termine di una gara intensa, trovando il gol decisivo a pochi minuti dal termine dopo una lunga fase di equilibrio. Un successo che dà continuità al pareggio ottenuto a Padova e rafforza il percorso dei blucerchiati in campionato.

La partita si accende già nelle prime battute. Al 13’ è la Reggiana a sbloccare il risultato grazie a Manolo

Portanova, abile a sfruttare una disattenzione difensiva e a portare in vantaggio gli ospiti. La risposta della Sampdoria non si fa attendere e arriva dodici minuti più tardi, quando Conti trova il gol dell’1-1 con una conclusione precisa che ristabilisce l’equilibrio e riaccende l’entusiasmo sugli spalti.

Un match combattuto e giocato a viso aperto

Dopo il pareggio, la gara resta viva e combattuta, con entrambe le squadre decise a non accontentarsi. Il ritmo rimane alto e le occasioni non mancano, anche se le difese riescono spesso a contenere le iniziative avversarie. La Sampdoria prova a costruire con maggiore continuità, mentre la Reggiana risponde con ripartenze rapide e ben organizzate.

La scelta vincente nel finale

Nel secondo tempo i blucerchiati aumentano progressivamente la pressione, cercando il varco giusto per colpire. La svolta arriva nel finale, quando lo staff tecnico decide di inserire Antonín Barák al posto di Cherubini. Una mossa che si rivela decisiva: all’88’ il centrocampista ceco trova il guizzo vincente e firma il gol che vale il 2-1, facendo esplodere il Ferraris di gioia.

Espulsione e ultimi minuti di tensione

Nel recupero la partita si fa nervosa e combattuta, con la Reggiana che tenta l’ultimo assalto senza riuscire a riequilibrare il risultato. Al termine dell’incontro arriva anche l’espulsione del 29enne Gondo, episodio che chiude una gara intensa e ricca di agonismo.

La Sampdoria può così festeggiare un successo importante, che rafforza morale e consapevolezza, offrendo segnali positivi in vista del prosieguo della stagione davanti a un pubblico ancora una volta partecipe e caloroso.

Il tabellino

Sampdoria – Reggiana 2-1

Reti: 14’ Portanova (R), 26’ Conti (S), Barak (88′).

Sampdoria: Ghidotti; Venuti (dal 45’pt. Ferrari), Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti (dal 35’st. Ricci), Henderson, Giordano (dal 15’st. Ioannou); Pafundi (dal 35’st. Cuni), Cherubini (dal 15’st. Barak), Coda. A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Bellemo, Ferrari, Vulikic, Narro, Benedetti. Allenatore: Angelo Gregucci.

Reggiana: Motta; Quaranta, Magnani, Papetti; Bozzolan (dal 33’st. Libutti), Charlys, Reinhart (dal 33’st. Mendicino), Rover (dal 12’st. Marras), Tavsan (dal 25’st. Lambourde), Portanova, Novakovich (dal 33’st. Gondo). A disposizione: Seculin, Saro, Stulac, Vallarelli, Sampirisi, Tripaldelli, Bonetti. Allenatore: Lorenzo Sibilano.

Arbitro: Giuseppe Collu

Assistenti: Andrea Niedda-Simone Biffi

Quarto ufficiale: Andrea Calzavara

VAR: Luigi Nasca. AVAR: Paolo Silvio Mazzoleni.

Ammoniti: Depaoli, Hadzikadunic, Ferrari (S); Reinhart, Portanova, Rover, Lambourde, Magnani (R).

Espulsi: Gondo (R).

Note: Abbonati 20.392, rateo 194.745 euro

Paganti 4.324, incasso 78.949 euro

