Sampdoria, possibile assenza per alcune settimane per Esposito?

Il centrocampista blucerchiato avrebbe un problema muscolare dopo il match con l’Entella

Un nuovo problema fisico rischia di complicare ulteriormente il momento della Sampdoria. Salvatore Esposito ha accusato un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a fermarsi per diverse settimane. Il centrocampista, arrivato nel mercato invernale, era sceso in campo contro la Virtus Entella ed aveva accusato un risentimento.

Le condizioni del centrocampista

Il giocatore avrebbe riportato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Nelle prossime ore sono attesi gli accertamenti strumentali che chiariranno l’entità dello stop. Si parlerebbe di un’assenza stimata tra le due e le tre settimane, con il rischio di un recupero più lungo in caso di lesione più seria.

Un’assenza pesante per la Sampdoria

L’eventuale forfait di Esposito rappresenta un problema rilevante per l’assetto blucerchiato. Il 25enne si era subito imposto come riferimento del centrocampo, distinguendosi per rendimento individuale nelle gare contro Avellino ed Entella. Da allenatori e società è ritenuto un elemento centrale per rilanciare la squadra.

L’investimento del club e il contesto di classifica

L’operazione che ha portato Esposito a Genova dallo Spezia conferma il peso attribuito al giocatore. Il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a due milioni di euro, accompagnato da un contratto fino al 2028 da circa 800 mila euro a stagione: un investimento significativo.

I prossimi impegni blucerchiati

Ora la società e i tifosi sono in attesa di notizie ufficiali sul recupero del centrocampista mentre si prepara a una fase delicata del campionato.

Domenica è in programma la trasferta di Catanzaro, con calcio d’inizio alle 17.15, in un match cruciale per una squadra alle prese con una situazione di classifica particolarmente complessa.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube