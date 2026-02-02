Sampdoria: Pierini in arrivo, Altare e Girelli in uscita

Aggiornamenti sul mercato blucerchiato: nuovi ingressi e cessioni temporanee
Sampdoria annuncia l’ingaggio di Pierini e le cessioni temporanee di Altare e Girelli: tutti i dettagli sulle ultime operazioni di mercato.
Pierini rinforza l’attacco blucerchiato
La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Nicholas Pierini, attaccante classe 1998 proveniente dal Sassuolo, con un trasferimento temporaneo accompagnato da diritto di opzione. L’operazione permette al club ligure di legare il calciatore al proprio organico fino al 30 giugno 2029, rafforzando così il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Pierini, originario di Parma, porta con sé esperienza e versatilità, caratteristiche utili per il modulo tattico dei blucerchiati.
Risolto l’accordo con il Venezia per Altare
Nel reparto difensivo, la Sampdoria ha concluso la risoluzione consensuale del prestito di Giorgio Altare con il Venezia. L’interruzione anticipata dell’accordo permette al giocatore di valutare nuove opportunità e al club di gestire in maniera più flessibile la rosa in difesa. Questa mossa evidenzia l’intenzione della società di ottimizzare la disponibilità dei centrali in vista dei prossimi impegni.
Girelli passa alla Casertana in prestito
Sul fronte dei giovani, Stefano Girelli lascia temporaneamente la Sampdoria per trasferirsi alla Casertana. La cessione a titolo temporaneo offre al centrocampista la possibilità di accumulare minutaggio e sviluppare ulteriormente le proprie qualità tecniche. Contestualmente, consente alla Sampdoria di monitorare la crescita dei propri talenti, mantenendo un legame operativo con la squadra di appartenenza.
