Sampdoria-Modena, i 26 convocati di Donati per il debutto al Ferraris. Il punto

I convocati blucerchiati per Sampdoria-Modena

La Sampdoria apre ufficialmente la stagione di Serie BKT 2025/26 con la sfida casalinga contro il Modena, in programma questa sera, lunedì 25 agosto, alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Mister Massimo Donati ha reso nota la lista dei 26 convocati, che prenderanno parte al debutto stagionale davanti al pubblico blucerchiato.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Girelli, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola, Sekulov.

Le parole di Massimo Donati alla vigilia

Alla vigilia della sfida, il tecnico blucerchiato Massimo Donati ha sottolineato l’importanza del debutto, mettendo al centro la squadra più che il suo esordio personale:

«A livello personale non ha importanza, nel senso ha importanza per la Sampdoria, ha importanza per la squadra. Io alla fine cerco di fare sempre al meglio il mio lavoro, ma alla fine non sono io il personaggio principale.

Principale è la Sampdoria, la squadra che che deve iniziare una stagione e in maniera importante, cercando di fare le cose al meglio e quindi la stagione è lunga ed è difficile».

«La prima partita è complicata, molto complicata – ha precisato Donati – perché affrontiamo una squadra che è costruita molto bene, che sarà nelle prime posizioni, quindi l’inizio sarà difficile e complicato, ma niente di personale per me. E’ emozione, è stress da partita, ma che ho sempre avuto quando giocavo, che ho sempre avuto quando allenavo, è una cosa che è bella da vivere. Mi auguro che vengano più persone possibili allo stadio, che si abbonino più possibile perché alla fine possono essere una risorsa in aiuto importante per noi».

Sampdoria-Modena, Donati: Modena squadra ben costruita, partita difficile

«Il Modena – conclude Dinati – è una squadra che è costruita per stare nelle prime posizioni, quindi l’impegno è difficile. E’ normale che sia così, hanno giocatori, sia di fisicità che di qualità, son costruiti bene con delle individualità importanti. Quindi è normale che sia una partita difficile da affrontare come come lo sono tutte del resto, però abbiamo lavorato bene in questa settimana, abbiamo cercato di di preparare al meglio le cose e si vedrà, il campo risponderà. Credo che sia controproducente per noi parlare di altro dopo dopo quello che è successo l’anno scorso, no? Ho detto dal primo giorno che quello è successo l’anno scorso va dimenticato e cancellato ed è così, però bisogna essere realisti e di conseguenza quando arrivano tanti giocatori nuovi, l’allenatore nuovo, non è che si fa così e le cose possono andare direttamente alla grande . C’è bisogno sempre di tempo per amalgamare le situazioni. Sono giocatori che vengono anche da altri campionati, quindi devono capire anche loro il campionato in cui si trovano. Non si può pensare che questo si abbia in un mese, in due mesi. È una cosa che richiede tempo. Questo non vuol dire che metto le mani avanti, vuol dire che noi faremo il meglio possibile… Mi auguro che sia un crescendo. Bisogna costruire, costruire, costruire per poi arrivare a un punto che si va veramente tutti forte, tutti all stessa direzione. Ma già sappiamo i movimenti e tutte queste cose».

Sampdoria, debutto al Ferraris con entusiasmo e attesa

Il debutto contro il Modena segna l’inizio di una nuova avventura in Serie B per la Sampdoria. Chiamata a dimostrare compattezza e ambizione sin dalla prima giornata. Con 26 giocatori convocati e un pubblico pronto a sostenere i blucerchiati, la serata del Ferraris si annuncia carica di emozione e aspettative.

