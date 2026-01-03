Sampdoria, mercato di gennaio: quattro acquisti ufficiali e visite mediche a Genova

Esposito, Mitoglou, Begic e Brunori rinforzano la rosa blucerchiata. Pedrola ceduto in prestito al Las Palmas

La Sampdoria apre il mercato di gennaio con una vera e propria accelerazione, mantenendo l’impegno preso con tifosi e ambiente: intervenire subito per rafforzare la squadra. La dirigenza blucerchiata ha chiuso in tempi rapidi quattro operazioni in entrata, avviando una mini-rivoluzione tecnica già nei primi giorni dell’anno, con l’obiettivo di dare maggiore qualità ed equilibrio alla rosa.

Le visite mediche e il lavoro dell’area tecnica

A Genova sono scattate le visite mediche per Salvatore Esposito, Gerasimos Mitoglou e Tjas Begic, mentre Matteo Brunori è atteso nel tardo pomeriggio per completare i controlli di rito. Un poker di acquisti che porta la firma del lavoro congiunto del ceo dell’area tecnica Jesper Fredberg e del direttore sportivo Andrea Mancini, protagonisti di una strategia mirata e condivisa.

Esposito, investimento a lungo termine per il centrocampo

Salvatore Esposito arriva dallo Spezia a titolo definitivo con un’operazione di peso per la categoria. L’investimento complessivo sfiora i due milioni di euro, bonus compresi, a conferma della volontà del club di puntare su un profilo centrale nel progetto tecnico. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2030, con opzione per il prolungamento fino al 2031, segnale di una fiducia che guarda anche al medio-lungo periodo.

Mitoglou e Begic, rinforzi per difesa e corsie

Il reparto arretrato si arricchisce con Gerasimos Mitoglou, difensore prelevato a titolo definitivo dall’AEK Atene, chiamato a portare fisicità ed esperienza internazionale. Sulle corsie offensive arriva invece Tjas Begic, esterno acquistato dal Parma con la formula del prestito, un innesto pensato per aumentare soluzioni e imprevedibilità nella fase offensiva.

Brunori, entusiasmo e gol per l’attacco

Grande attesa anche per Matteo Brunori, pronto a legarsi alla Sampdoria fino al 30 giugno. L’attaccante cerca rilancio dopo una prima parte di stagione complicata, chiusa con dieci presenze e una sola rete. L’idea tecnica è quella di affiancarlo a Massimo Coda, formando una coppia offensiva di spessore che promette entusiasmo e aspettative elevate tra i tifosi doriani.

Pedrola ceduto al Las Palmas

Parallelamente alle operazioni in entrata, la Sampdoria ha definito anche un movimento in uscita. Il club ha comunicato la cessione a titolo temporaneo, con opzione, di Estanislau Pedrola all’U.D. Las Palmas. Una scelta che consente al calciatore di trovare continuità e al club di mantenere il controllo sul suo futuro.