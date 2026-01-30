Sampdoria, Manuel Cicconi arriva dalla Carrarese

Il difensore classe 1997 approda in blucerchiato con formula temporanea e vincolo di riscatto
La Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio di Manuel Cicconi, difensore proveniente dalla Carrarese. L’accordo tra i due club prevede il trasferimento a titolo temporaneo, accompagnato da un obbligo di acquisizione definitiva al termine del periodo stabilito. L’operazione consente alla società blucerchiata di rafforzare il reparto arretrato con un profilo già inserito nel calcio professionistico.
Profilo e percorso del giocatore
Nato a Como il 27 giugno 1997, Cicconi ha maturato esperienza nel panorama calcistico nazionale, costruendo il proprio percorso soprattutto nelle categorie professionistiche. Difensore affidabile e abituato alla continuità di rendimento, arriva a Genova con l’obiettivo di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra.
Durata del legame contrattuale
Il vincolo che unirà Cicconi alla Sampdoria è stato definito fino al 30 giugno 2029. La durata dell’accordo testimonia la volontà del club di puntare sul giocatore anche in prospettiva, inserendolo in un progetto tecnico di medio-lungo periodo.