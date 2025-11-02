Sampdoria – Mantova, le probabili formazioni e dove vederla

Il contesto della sfida al Ferraris

Domenica 2 novembre alle ore 19:30 va in scena allo stadio Stadio Luigi Ferraris di Genova la partita fra Sampdoria e Mantova, valida per l’11ª giornata del campionato di Serie B.

Entrambe le squadre vivono un momento difficile: i blucerchiati sono penultimi in classifica con 7 punti, mentre il Mantova è ultimo con 5. Per la Samp, dopo due pareggi consecutivi contro Frosinone ed Empoli, diventa imperativo conquistare i tre punti per rianimare il cammino verso la salvezza.

Le probabili formazioni

Ecco le indicazioni più recenti sulle scelte dei due allenatori per la partita:

Sampdoria (modulo 3-5-2):

Ghidotti in porta; difesa con Hadzikadunic, Ferrari e Riccio (o Vulikic in alternativa). A centrocampo: Ioannou e Cherubini sulle fasce, con Ricci regista, Benedetti e Henderson mezze ali. In attacco il tandem Çuni-Coda.

Da segnalare le assenze per la Sampdoria: Depaoli, Pafundi e Pedrola non disponibili, mentre Ferrari è acciaccato e Abildgaard out per almeno due mesi.

Mantova (modulo 4-3-3):

Festa fra i pali; difesa Maggioni, Cella, Castellini, Mullen; a centrocampo Paoletti, Trimboli e Artioli; tridente offensivo composto da Ruocco (o Caprini), Mancuso e Bragantini.

Il tecnico Davide Possanzini è in bilico, la squadra in netta difficoltà con appena 5 punti in dieci partite.

Dove vederla in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su DAZN e su LaB Channel (disponibile tramite Prime Video) per chi ha l’abbonamento previsto.

Per seguire lo streaming è necessario disporre di una smart TV, o di un dispositivo connesso (tablet, smartphone, pc) e di una connessione internet stabile.

I temi chiave della partita

La partita rappresenta uno scontro diretto per la salvezza: la Sampdoria deve assolutamente vincere per allontanarsi dalla zona rossa, il Mantova cerca punti vitali per respirare in classifica. L’allenatore blucerchiato Angelo Gregucci (in coppia con Salvatore Foti) punta molto sul concetto di gruppo: «Tutti insieme ci salveremo, non c’è un solo giocatore che ci salvi da solo».

Sul piano tattico la Samp pare orientata a tornare al 3-5-2, mentre il Mantova dovrebbe proporre un 4-3-3 con pressione e possesso palla. Gli infortuni e le assenze potranno avere un peso decisivo, soprattutto per la formazione dovrà gestire gli impegni ravvicinati e le rotazioni.

Infine, la pressione psicologica è elevata: la Samp non vince da molte giornate e il Mantova è sul filo del rasoio, con il tecnico Possanzini che potrebbe essere a rischio in caso di ulteriore passo falso.

