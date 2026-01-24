Sampdoria, Gregucci verso Catanzaro tra scelte e valutazioni

Il tecnico analizza la settimana di lavoro e le possibili soluzioni tattiche

Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Sampdoria, in programma domenica 25 gennaio alle 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo, Angelo Gregucci ha fatto il punto dal centro sportivo Mugnaini di Bogliasco. L’allenatore ha lasciato intendere la possibilità di lievi aggiustamenti nell’assetto iniziale, con una disposizione che potrebbe oscillare tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, senza alterare i principi di gioco consolidati. In gara, ha sottolineato, le situazioni restano fluide e soggette a variazioni.

L’avversario e l’approccio alla partita

Il Catanzaro arriva all’incontro dopo alcune sconfitte, ma resta una squadra riconosciuta per qualità e ritmo nella gestione del pallone. Gregucci ha evidenziato la necessità di una prova compatta, fatta di attenzione e sacrificio, soprattutto nelle fasi senza palla. La Sampdoria sarà chiamata a limitare le trame avversarie e a mantenere concentrazione costante, consapevole del valore tecnico della formazione calabrese.

Il rendimento in trasferta e l’aspetto mentale

Il tecnico ha richiamato l’attenzione sul percorso esterno della squadra, ancora povero di risultati. Lavorare sull’equilibrio psicologico resta centrale, perché affrontare gare lontano da casa richiede solidità mentale e margini di errore ridotti. L’obiettivo dichiarato è ottenere un risultato utile per migliorare la classifica, indipendentemente dal contesto ambientale.

Scelte offensive e gestione della rosa

Sul fronte dell’attacco, Gregucci ha spiegato come lo staff stia valutando soluzioni diverse in base al lavoro settimanale e alle condizioni dei singoli. L’intenzione è mantenere l’intero gruppo coinvolto, con rotazioni mirate e piani gara adattabili. Ogni decisione, ha precisato, nasce da analisi tecniche e fisiche condivise.

Il caso Esposito e i criteri di utilizzo

Ampio spazio è stato dedicato alla situazione di Esposito. L’allenatore ha ribadito che ogni impiego viene deciso attraverso confronti costanti con il comparto medico e con il giocatore stesso. Le valutazioni non sono improvvisate e tengono conto dello stato fisico reale, evitando rischi inutili. Gregucci ha chiarito che le scelte effettuate derivano da riscontri oggettivi emersi durante la settimana.

Integrazione dei nuovi arrivi e opzioni difensive

Tra i temi affrontati anche l’inserimento dei nuovi innesti, come Vismara e Palma. Il primo, più giovane, necessita di tempo per accumulare esperienza, mentre il secondo porta un bagaglio già consolidato. Entrambi sono stati accolti positivamente dal gruppo, descritto come coeso e disponibile, e saranno valutati con attenzione per un eventuale utilizzo.

Palle inattive e dettagli da migliorare

Gregucci ha riconosciuto che la squadra deve crescere nell’efficacia sui calci piazzati. I dati indicano margini di miglioramento, soprattutto considerando il peso crescente delle situazioni da fermo nel calcio moderno. Le scelte sugli interpreti tengono conto anche delle caratteristiche fisiche e delle soluzioni più adatte al contesto.

Condizioni fisiche e disponibilità per la trasferta

Sul piano degli infortuni, è stata confermata l’assenza di Barak, fermo per un problema alla caviglia e non convocabile. De Paoli, dopo alcuni giorni di lavoro differenziato, ha invece recuperato ed è disponibile, così come altri elementi monitorati dallo staff sanitario. Per Riccio e Altare le valutazioni restano in corso, con un percorso di rientro graduale e calibrato sulle rispettive condizioni.

I convocati

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta di Catanzaro.

Portieri: Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Abildgaard, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti, Vulikic.

Centrocampisti: Begić, Bellemo, Casalino, Cherubini, Conti, Girelli, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi.

