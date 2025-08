Sampdoria, Gennaro Tutino verso l’addio: ritorno all’Avellino a un passo

Via anche Meulensteen in direzione Olanda

La Sampdoria è pronta a salutare Gennaro Tutino, attaccante campano accolto con entusiasmo dai tifosi blucerchiati all’arrivo a Genova, che ora si prepara a fare ritorno all’Avellino, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il trasferimento avverrà in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione degli irpini in Serie A. Le visite mediche sono attese già nei primi giorni della settimana.

La cessione, sebbene comporti la rinuncia a un calciatore di valore per la categoria, permetterà ai doriani di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi: lo stipendio di Tutino si aggira intorno agli 850 mila euro annui, dei quali l’Avellino dovrebbe accollarsi circa la metà.

Meulensteen verso l’Olanda: interessamento del Go Ahead Eagles

Un altro nome in uscita è quello di Rav Meulensteen, centrocampista olandese ex Vitesse, che secondo le ultime indiscrezioni è finito nel mirino del Go Ahead Eagles. Considerato uno degli acquisti più azzeccati della scorsa stagione, il giocatore potrebbe comunque lasciare Genova per motivi legati al contenimento dei costi e alla strategia di mercato del club, impegnato a fare cassa e liberare spazio per nuovi innesti.

Blucerchiati attivi sul mercato: nel mirino Jordan Ferri e Mattia Sala

Dopo l’ufficializzazione di Marvin Cuni, attaccante ex Frosinone, la dirigenza doriana guarda avanti: tra gli obiettivi di mercato spiccano Jordan Ferri, centrocampista francese in uscita dal Montpellier, e Mattia Sala, giovane trequartista del Pisa. Due profili diversi ma funzionali al progetto tecnico di Pirlo, alla ricerca di equilibrio tra esperienza e freschezza.

Ripresi gli allenamenti a Bogliasco: obiettivo Serie A

Nel frattempo, la squadra è tornata a lavorare sul campo di Bogliasco. Dopo una fase intensa di trattative e movimenti in entrata e in uscita, il gruppo si prepara ad affrontare una stagione cruciale, con l’obiettivo dichiarato di riportare la Sampdoria in Serie A al termine del campionato di Serie B 2025/26.