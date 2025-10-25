Sampdoria-Frosinone: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Sampdoria-Frosinone, il nuovo corso blucerchiato parte da Marassi

Gregucci ricarica la Sampdoria: Andiamo alla ricerca della famiglia blucerchiata

La Sampdoria non può più permettersi passi falsi. Dopo l’esonero di Donati, la società blucerchiata affida la panchina al duo Gregucci-Foti, chiamato a rilanciare una squadra finora troppo incostante. L’obiettivo è chiaro: tornare alla vittoria e risalire la classifica, lasciandosi alle spalle la zona calda. Il primo banco di prova sarà tutt’altro che semplice: al Ferraris di Genova, nel cuore di Marassi, arriva un Frosinone desideroso di invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive.

I gialloblù, reduci dai ko con Monza e Venezia, hanno perso terreno in classifica, scivolando dal primo al terzo posto, a quattro lunghezze dal Modena capolista. Nonostante il momento di flessione, la squadra allenata da Di Francesco resta una delle più attrezzate del campionato di Serie B, con un organico in grado di puntare senza timori alla promozione diretta.

Probabili formazioni di Sampdoria-Frosinone

Nella Sampdoria si attendono conferme dai senatori come Massimo Coda e Antonín Barák, chiamati a guidare i più giovani in una sfida chiave per la svolta stagionale. Gregucci potrebbe ripartire da un modulo equilibrato, puntando sulla compattezza difensiva e sull’esperienza dei suoi uomini più rappresentativi.

Il Frosinone, dal canto suo, dovrebbe confermare gran parte dell’undici titolare visto nelle ultime giornate, con l’intenzione di ritrovare fluidità offensiva e solidità in fase di copertura.

Dove si gioca Sampdoria-Frosinone

Il match tra Sampdoria e Frosinone si disputerà allo stadio Luigi Ferraris di Genova, situato in via Giovanni De Prà, nel quartiere Marassi. Lo storico impianto, inaugurato nel 1911 e più volte ristrutturato – l’ultima volta nel 2018 – può ospitare poco più di 33.000 spettatori. Teatro di sfide leggendarie, il “Ferraris” rappresenta un simbolo di passione calcistica per tutta la città.

Orario e dove vedere Sampdoria-Frosinone in tv e streaming

La partita Sampdoria-Frosinone è in programma sabato 25 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 15:00. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie B e permette la visione su smart tv, tablet, smartphone, PC e console di gioco.

In alternativa, l’incontro sarà disponibile anche su Amazon Prime Video, attraverso il servizio a pagamento LaB Channel, accessibile agli abbonati Prime. È possibile seguire la sfida anche tramite OneFootball, sempre con iscrizione a LaB Channel.

Per tutte le opzioni è necessario disporre di una connessione internet stabile e di un dispositivo compatibile: smart tv, televisori collegati con Dongle HDMI, oppure console di ultima generazione.

Marassi attende la scintilla

Con una tifoseria pronta a spingere la squadra, Marassi si prepara a vivere una sfida ad alta intensità. Per la Sampdoria, quella contro il Frosinone è più di una partita: è il punto di partenza per ritrovare fiducia, compattezza e ambizione. Il pubblico blucerchiato, da sempre cuore pulsante del Ferraris, sogna di vedere una squadra finalmente capace di trasformare il proprio stadio in una roccaforte.

Il tabellino

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, A. Ferrari; Depaoli, Abildgaard, Ricci, Ioannou; Barak, Cuni; Coda. Allenatore: Gregucci-Foti.

Frosinone (4-3-2-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Grosso; Ghedjemis, Masciangelo; Raimondo. Allenatore: Alvini.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube