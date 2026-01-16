Sampdoria-Entella, il derby ligure: probabili formazioni e dove vederlo in TV

Al Ferraris sfida diretta tra blucerchiati e biancocelesti, separate da due punti nella parte bassa della classifica di Serie B: il peso della sfida

La stagione di Serie B ha superato la metà del percorso e inizia a delineare scenari sempre più concreti, soprattutto nella zona calda della graduatoria. Accanto a chi ha trovato continuità, non mancano club storici alle prese con difficoltà inattese. In questo quadro si inserisce Sampdoria-Virtus Entella, confronto che assume i contorni di un vero spareggio anticipato per evitare la retrocessione. I biancocelesti precedono di due lunghezze i doriani, chiamati a sfruttare lo scontro diretto per ribaltare gli equilibri.

Data, orario e copertura televisiva

Il match è in programma venerdì 16 gennaio con calcio d’inizio fissato alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti dell’intero campionato di Serie B. La visione è possibile tramite smart tv compatibili oppure in streaming su pc, smartphone, tablet e console attraverso sito e applicazione ufficiale. L’incontro è disponibile anche su Amazon Prime Video, per gli utenti che hanno attivato il canale aggiuntivo dedicato alla Serie B.

Il Ferraris e il fattore campo

La cornice della gara sarà lo stadio Luigi Ferraris di Genova, noto anche come Marassi. Inaugurato nel 1911, è l’impianto più antico d’Italia ancora in attività e rappresenta un punto di riferimento storico del calcio nazionale. Con una capienza attuale di poco superiore ai 33mila posti, ospita le partite casalinghe di Sampdoria e Genoa. Proprio il rendimento interno è uno degli elementi su cui i blucerchiati puntano per rilanciarsi.

Sampdoria, numeri e il momento della stagione

Il bilancio del girone di andata racconta di una Sampdoria in affanno. I punti raccolti sono 17, con sole quattro vittorie e una differenza reti negativa, frutto di 27 gol incassati e 19 segnati. La squadra occupa una posizione di playout e il cambio in panchina non ha prodotto la svolta attesa. Dopo l’avvicendamento tra Massimo Donati e Angelo Gregucci, i risultati restano discontinui. L’ultima uscita ha visto i doriani cadere ad Avellino, mentre al Ferraris sono arrivati due successi consecutivi che alimentano un cauto ottimismo. Sul piano individuale spicca Massimo Coda, autore di nove reti stagionali, secondo nella classifica marcatori alle spalle di Pohjanpalo. Parallelamente, la società è impegnata sul mercato per rinforzare un organico giudicato finora insufficiente.

Entella, fiducia dopo l’ultima vittoria

La Virtus Entella si presenta a Genova con un morale in crescita. Nell’ultimo turno i biancocelesti hanno superato il Monza grazie a un rigore trasformato da Franzoni nei minuti finali, risultato che ha permesso di uscire temporaneamente dalla zona playout. L’obiettivo dichiarato resta la permanenza in categoria. La squadra allenata da Andrea Chiappella non ha ancora conquistato vittorie in trasferta e il Ferraris rappresenta un banco di prova complesso. Il successo recente, però, ha rafforzato convinzioni e consapevolezza in vista di un derby che può incidere in modo significativo sul cammino stagionale.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA-ENTELLA ore 20,30

SAMPDORIA (3-5-2). Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Conti, Esposito, Henderson, Begic; Brunori, Coda. A disp. Martinelli, Ravaglia, Palma, Ferrari, Giordano, Ioannou, Benedetti, Bellemo, Cherubini, Barak, Pafundi, Cuni. All. Foti-Gregucci.

ENTELLA (3-5-2). Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Guiu, Debenedetti. A disp. Del Frate, Siaulys, Andreoletti, Squizzato, Bariti, Cuppone, Fumagalli, Russo, Dalla Vecchia, Moretti, Turicchia, Del Lungo. All. Chiappella.

ARBITRO. Sacchi di Macerata. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.

VAR: Giua di Olbia. AVAR: Cosso di Reggio Calabria.