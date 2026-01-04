Sampdoria è ufficiale: Salvatore Esposito è blucerchiato

Il centrocampista ex Spezia approda in blucerchiato in prestito con obbligo di riscatto: operazione da circa 2 milioni di euro. Contratto fino al 2030

La Sampdoria piazza un altro colpo importante nel mercato di gennaio e ufficializza l’ingaggio di Salvatore Esposito. Dopo l’arrivo di Matteo Brunori dal Palermo, il club blucerchiato ha definito anche l’operazione che porta a Genova il centrocampista classe 2000 proveniente dallo Spezia. Esposito si trasferisce alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Il contratto sottoscritto con il club blucerchiato avrà durata fino al 30 giugno 2030, con un’opzione di rinnovo condizionato fino al 2031, a conferma della volontà della società di puntare su di lui come elemento centrale del progetto tecnico.

Il comunicato ufficiale della Sampdoria

Con una nota ufficiale, l’U.C. Sampdoria ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Salvatore Esposito, nato a Castellammare di Stabia il 7 ottobre 2000. Il centrocampista si lega così a lungo termine alla società blucerchiata, diventando uno dei pilastri della nuova Sampdoria impegnata nella lotta in Serie B.

L’operazione assume un valore ancora più simbolico considerando il contesto: Sampdoria e Spezia sono oggi rivali sia dal punto di vista territoriale sia per la posizione in classifica, entrambe coinvolte nella zona bassa del campionato cadetto.

Il legame con la famiglia Esposito e i precedenti in blucerchiato

Salvatore Esposito è il fratello di Sebastiano Esposito, attuale attaccante del Cagliari, che due stagioni fa aveva vestito la maglia della Sampdoria nel primo campionato di Serie B della gestione Radrizzani-Manfredi, con Andrea Pirlo in panchina, lasciando un ricordo positivo tra i tifosi. Il terzo fratello, Pio Esposito, è invece un altro ex Spezia ed è oggi attaccante dell’Inter.

Un intreccio familiare che lega nuovamente il nome Esposito ai colori blucerchiati, alimentando curiosità e aspettative tra i sostenitori doriani.

Le parole di addio allo Spezia sui social

La scelta di lasciare La Spezia per trasferirsi alla Sampdoria ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi aquilotti. Lo stesso Salvatore Esposito ha voluto spiegare la propria decisione attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, salutando la città e l’ambiente spezzino dopo oltre cento presenze con quella maglia.

Nel suo messaggio, il centrocampista ha sottolineato l’onore di aver indossato i colori dello Spezia, ricordando le emozioni vissute, i sacrifici affrontati e la crescita personale e professionale maturata durante la sua esperienza. Ha riconosciuto il dispiacere di una parte della tifoseria per la sua scelta, ribadendo però che la decisione è stata presa per motivazioni profonde, personali e professionali, nel rispetto di tutti.

Esposito ha poi rivolto ringraziamenti ai compagni di squadra, allo staff tecnico e medico, ai magazzinieri, ai dirigenti e in particolare all’allenatore Luca D’Angelo, definito “uomo d’altri tempi”, chiudendo con un pensiero affettuoso ai tifosi e alla città di La Spezia.

Le novità a Bogliasco per affrontare la Serie B

Giornata di lavoro a Bogliasco per Salvatore Esposito, che ha sostenuto il primo allenamento con la Sampdoria insieme a Matteo Brunori e agli altri nuovi innesti Begic e Mitoglu, reduci dalle visite mediche effettuate nelle ore precedenti. Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni fisiche del difensore greco ex Aek Atene, fermo dallo scorso maggio ma considerato un profilo di esperienza per il reparto arretrato.

In fase di definizione anche l’operazione Martinelli, portiere classe 2006 della Fiorentina, in arrivo in prestito secco: l’ufficialità è attesa tra oggi e domani. Tutti i nuovi acquisti dovrebbero essere a disposizione per la trasferta di sabato ad Avellino, in programma alle ore 15, alla ripresa del campionato di Serie B.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube