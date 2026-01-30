Sampdoria, Di Pardo è ufficiale: firma fino al 2029

Il difensore arriva a titolo definitivo dal Cagliari e si allena già a Bogliasco
La Sampdoria ha definito l’ingaggio di Alessandro Di Pardo, assicurandosi il cartellino del difensore proveniente dal Cagliari con un trasferimento a titolo definitivo. L’operazione rafforza il reparto arretrato blucerchiato in vista delle prossime stagioni, inserendo in rosa un profilo giovane ma con esperienza nel calcio professionistico italiano.
Contratto pluriennale e progetto tecnico
Il calciatore, nato a Rimini il 18 luglio 1999, ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club genovese fino al 30 giugno 2029. La durata del contratto evidenzia la volontà della società di puntare su Di Pardo all’interno di un progetto tecnico di medio-lungo periodo, garantendo continuità e stabilità alla linea difensiva.
Primi allenamenti in blucerchiato
Dopo l’ufficializzazione, il nuovo difensore ha raggiunto il centro sportivo per sostenere le prime sedute di allenamento con la squadra. L’inserimento immediato nel gruppo consentirà allo staff tecnico di valutarne rapidamente la condizione fisica e l’adattamento ai meccanismi di gioco.
Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube