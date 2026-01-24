Sampdoria, Conti rinnova fino al 2030 e Riccio rientra

Accordo con il centrocampista classe 2004, salta il passaggio del difensore all’Avellino

La Sampdoria ha definito il prolungamento contrattuale di Francesco Conti fino al 2030. Il centrocampista genovese, nato nel 2004 e in scadenza a giugno, ha convinto la società grazie al rendimento mostrato nella prima parte della stagione. Le sue prestazioni hanno raccolto apprezzamenti trasversali all’interno dello staff tecnico, dai primi mesi con Donati fino alla gestione affidata al tandem Foti-Gregucci. Una scelta che offre stabilità in una fase di mercato invernale caratterizzata da movimenti alterni.

Dietrofront per Riccio: l’Avellino cambia strategia

Si è invece interrotto il percorso che avrebbe dovuto portare Alessandro Pio Riccio all’Avellino. Dopo visite mediche già svolte a Roma, il difensore ha fatto rientro a Bogliasco ed è tornato a disposizione della Sampdoria. La frenata sarebbe legata alla decisione del club irpino di orientarsi su Armando Izzo, centrale di esperienza in uscita dal Monza e vicino al trasferimento anche per motivazioni personali.

Rientro al Mugnaini e nuovi scenari di mercato

Riccio si è allenato nuovamente al centro sportivo Mugnaini, mentre la dirigenza blucerchiata valuta le prossime mosse in uscita. Nel reparto arretrato sono già arrivati a gennaio Viti e Palma, rendendo necessario alleggerire l’organico. Restano aperte le situazioni di Bellemo, seguito anche dal Bari dopo l’esperienza allo Spezia, e di Benedetti, nel mirino di Entella, Bari e Reggiana senza sviluppi concreti. In lista anche Coucke e Ferri.

Operazioni in definizione

Parallelamente, appare vicino il trasferimento di Cuni al Bari. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio che prevede la cessione a titolo definitivo di Malagrida al Livorno, ulteriore tassello del riassetto in corso durante la finestra invernale.

La prossima col Catanzaro

Tra circa un’oretta e mezza sentiremo mister Gregucci riguardo le novità in vista dell’incontro di domani alle 17.15 al Nicola Ceravolo col Catanzaro.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube