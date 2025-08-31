Sampdoria, che botta! Cade anche a Bolzano (1-3). Una squadra senza capo né coda

O meglio: Coda è l’unico Ok, ma parte dalla panchina…

Terza trasferta a Bolzano e terza sconfitta per la Sampdoria che dopo trenta minuti era sotto di tre gol con altrettanti tiri in porta.

Doveva essere la prova del nove: ebbene questa squadra farà molto fatica a raggiungere la salvezza.

Una difesa imbarazzante che ogni volta che gli avversari entrano in area barcolla miseramente. . . Alex Ferrari, prima rinvia goffamente su Casiraghi che sigla la quarta rete ai blucerchiati in quattro gare e poi abbatte il proprio portiere consentendo il comodo tre a zero agli altoatesini.

Il centrocampo, nuovo di trinca, non riesce a fare filtro e imposta male e poco; l’attacco ha le polveri bagnate anche se Massimo Coda, al 90’, ha realizzato la sua rete numero 136 diventando l’attaccante più prolifico di tutta la storia della cadetteria.

Due giornate e la squadra di mister Donati è già tristemente ultima con ben cinque reti sul groppone in soli due gare contro il Modena e Sudtirol con tutto il rispetto.

Mancano 24 ore al termine del calciomercato e servono urgentemente rinforzi per non bissare l’agognante stagione passata.

Ora la sosta, per fortuna, per far sbollire l’ambiente e forse non sarebbe male richiamare, con mille scuse, il tandem Evani/Lombardo.

La squadra ha creato più degli avversari ma il risultato parla chiaro e le prospettive non sono per nulla rosee.

L’unica nota positiva è giunta dalla mezz’ora di Pedrola che ha imperversato, senza fortuna, sulla fascia sinistra ma sappiamo che potrebbe essere solamente un fuoco di paglia.

La Sampdoria sta producendo, da almeno tre campionati, prestazioni da Guinness dei primati in negativo che mai avremmo immaginato: per favore, BASTA!

SUDTI ROL-SAMPDORIA 3-1

MARCATORI pt 8′ Casiraghi, 19′ Merkaj, 31′ El Kaouakibi; st 45′ Coda.

SUDTIROL (3-5-2) Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi (41′ st Davi F.), Tait (28′ st Coulibaly), Tronchin (22′ st Martini), Casiraghi, Davi S.; Merkaj (1′ st Mallamo), Pecorino (22′ st Odogwu). A disp. Poluzzi, Theiner, Bordon, Italeng, Brik,. All. Castori.

SAMPDORIA (4-3-3): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Abdilgaard, Ferri (1′ st Coda), Henderson (28′ st Conti); Depaoli (39′ st Pafundi), Cuni (28′ st Narro), Cherubini (11′ st Pedrola). A disp. Coucke, Rici, Bellemo, Giordano, Vulikic, Malanca, Benedetti. All. Donati.

ALBERTO SQUERI