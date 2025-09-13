Sampdoria-Cesena: probabili formazioni, orario e diretta tv streaming dal Ferraris

Sampdoria obbligata a rialzarsi, Cesena in fiducia

Dopo due sconfitte consecutive nelle prime giornate di campionato, la Sampdoria è chiamata a invertire subito la rotta per non complicare ulteriormente la propria classifica. Il tecnico Donati è già sotto pressione e la sfida con il Cesena assume il valore di un vero e proprio crocevia.

Dall’altra parte i bianconeri di Mignani arrivano con morale alto: nonostante il pareggio beffa con l’Entella prima della sosta, il Cesena ha già conquistato quattro punti ed è nel gruppo di testa che comprende otto squadre. Situazione ben diversa per i blucerchiati, ancora fermi a quota zero insieme al Pescara.

Sampdoria-Cesena: le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Conti, Abildgaard, Henderson; Depaoli, Coda, Pafundi.

Allenatore: Donati.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta; Blesa, Shpendi.

Allenatore: Mignani.

Dove si gioca la partita

La sfida tra Sampdoria e Cesena andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova, meglio conosciuto come Marassi. Inaugurato nel 1911 e ristrutturato più volte, anche per i Mondiali di Italia ’90, l’impianto oggi ha una capienza di circa 36.600 spettatori ed è il cuore pulsante del calcio genovese.

Sampdoria-Cesena: orario e diretta tv streaming

Il calcio d’inizio di Sampdoria-Cesena è fissato per sabato 13 settembre alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, disponibile con abbonamento attivo. La sfida sarà visibile anche sul canale LaB Channel, distribuito tramite Prime Video e OneFootball TV, garantendo così più opzioni per seguire il match dal vivo.

