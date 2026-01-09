Sampdoria ad Avellino, Gregucci predica cautela e concretezza

Il tecnico blucerchiato alla vigilia: qualità dal mercato, ma serve umiltà

Alla vigilia della trasferta di Avellino, primo impegno ufficiale del 2026, la Sampdoria si prepara a un banco di prova delicato. Angelo Gregucci, che guida la squadra insieme a Salvatore Foti, ha fatto il punto sul momento dei blucerchiati, soffermandosi sull’avversario, sugli innesti arrivati dal mercato invernale e sull’atteggiamento richiesto per affrontare un campionato che non concede margini di superficialità.

Avellino come test di maturità

Il tecnico ha descritto la sfida come complessa sotto ogni aspetto. L’Avellino, secondo Gregucci, è una squadra capace di mettere in difficoltà anche avversari di livello, grazie a intensità, organizzazione e capacità di reggere i duelli. La Sampdoria dovrà farsi trovare pronta sul piano fisico e mentale, consapevole che il risultato passa dall’attenzione ai dettagli e dalla capacità di interpretare correttamente ogni fase della gara.

L’allenatore ha ribadito che servirà una prestazione solida, fatta di corsa, contrasti e concentrazione costante, evitando cali di tensione che in questa categoria possono risultare decisivi.

I nuovi innesti e la gestione delle energie

Il mercato di gennaio ha portato alternative utili a una rosa che aveva accumulato minutaggi elevati su alcuni elementi. Gregucci ha spiegato che i nuovi arrivati sono stati scelti per le loro qualità tecniche, ma che ora sarà fondamentale accompagnarli gradualmente verso la migliore condizione, senza forzare i tempi.

“Esposito e Brunori sono calciatori con qualità indubbie. Bisogna condizionarli al meglio. Già da Avellino potranno dare il loro contributo”, ha dichiarato, sottolineando come la gestione fisica sia centrale per evitare rischi inutili in una fase così intensa della stagione.

Umiltà come parola chiave

Nel suo intervento, Gregucci ha più volte richiamato il concetto di umiltà, rifiutando qualsiasi lettura trionfalistica legata alle operazioni di mercato. “Siamo sempre all’inferno, tra il purgatorio e l’inferno. Non perdiamo l’umiltà”, ha affermato, ricordando il percorso recente del club e le difficoltà attraversate negli ultimi anni.

Il tecnico ha invitato ambiente e squadra a mantenere i piedi ben piantati a terra, evitando entusiasmi prematuri e concentrandosi esclusivamente sulla prossima partita.

La centralità del gruppo

Gregucci ha ribadito che, al di là dei nomi e dei cognomi, ciò che conta è la disponibilità al lavoro quotidiano. Chi dimostra impegno costante in allenamento viene preso in considerazione, indipendentemente dal ruolo o dall’esperienza. La Sampdoria, nelle sue parole, deve essere un collettivo compatto, in cui ogni elemento è chiamato a dare il massimo per rispondere alle esigenze di un campionato che premia continuità e spirito di sacrificio.

Un campionato che non perdona distrazioni

Guardando al contesto generale, l’allenatore ha ricordato come questa categoria richieda intensità costante e capacità di vincere i duelli ogni settimana. Anche una singola situazione può indirizzare l’esito di una gara o di un’intera stagione, rendendo imprescindibile la cura dei particolari.

“Non abbiamo nessuna idea trionfalistica, pensiamo solo all’Avellino che è un avversario pericoloso. Ricordiamoci da dove arriviamo”, ha concluso Gregucci, fissando l’obiettivo immediato: una prestazione concreta e consapevole in un campo difficile.

I convocati

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta in casa dell’Avellino, in programma domani, sabato, al “Partemio” (ore 15.00) e valida quale 19.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Esposito, Henderson.

Attaccanti: Begić, Brunori, Cherubini, Coda, Çuni, Pafundi.

