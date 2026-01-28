Sampdoria, accordo di lungo periodo per Francesco Conti

Il centrocampista prolunga il legame con il club fino al 2030

La Sampdoria consolida il proprio progetto sportivo puntando sulla continuità. Il club blucerchiato ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Francesco Conti, che continuerà a vestire la maglia doriana fino al 30 giugno 2030.

Fiducia confermata sul centrocampista

Il rinnovo rappresenta un segnale di fiducia nei confronti del centrocampista, che nel corso delle ultime stagioni ha trovato spazio e continuità all’interno della rosa. Le presenze accumulate e il contributo in fase realizzativa hanno rafforzato il rapporto tra il giocatore e la società, orientando entrambe le parti verso un’intesa di lunga durata.

Un tassello per il futuro blucerchiato

Con questo accordo, la Sampdoria ribadisce la volontà di valorizzare elementi già inseriti nel gruppo, assicurandosi stabilità tecnica e prospettiva nel reparto di centrocampo. La scelta di estendere il contratto fino al 2030 si inserisce in una strategia che guarda al medio-lungo periodo, puntando su giocatori considerati centrali nello sviluppo della squadra.

