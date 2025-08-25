Record: 20.392 tessere staccate

La Sampdoria ha chiuso la campagna abbonamenti 2025/26 a 20.392 tessere, dato ufficiale comunicato oggi e ripreso da più testate locali. Il totale migliora i 19.405 della scorsa stagione.

Sampdoria 20.392 abbonamenti: superato il primato cittadino della B

Il numero blucerchiato costituisce il record cittadino per la Serie B, superando i 20.239 abbonamenti del Genoa 2022/23. (I rossoblù restano davanti ma in A con 28.101 nella stagione corrente).

La cornice per Sampdoria-Modena (25 agosto, ore 20:30)

Il dato arriva nel giorno dell’esordio casalingo contro il Modena al “Luigi Ferraris” (ore 20:30), con attesa di grande pubblico e atmosfera da big match.

Effetto mercato: i nuovi che scaldano i tifosi

Tra i fattori che hanno sostenuto la spinta degli abbonamenti ci sono gli arrivi di Oliver Abildgaard (a titolo definitivo dal Como) e Simone Pafundi (prestito con opzione dall’Udinese), oltre al giovane Luigi Cherubini in prestito dalla Roma.

