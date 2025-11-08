Sampdoria 1-3 a Venezia, non c'è proprio limite al peggio! Ed è sempre più ultimissima...

Venezia-Sampdoria 3-1 ed il risultato rispecchia fedelmente l’andamento della partita.

Primo tempo dominato dai lagunari che oltre ai due gol hanno costretto Ghidotti agli straordinari con un paio di interventi determinanti.

I blucerchiati, come quasi sempre, non pervenuti con tre cartellini gialli sul groppone e sempre in ritardo su ogni palla.

Nella ripresa leggero miglioramento culminato con il gol di Henderson, grazie ad una rasoiata da fuori area, ed un paio di tentativi di Massimo Coda degni di nota.

La speranza è durata dieci minuti perché i padroni di casa hanno spento le velleità liguri siglando il terzo gol penetrando la difesa sampdoriana con irrisoria facilità.

“Com’è triste Venezia”, cantava Aznavour!

Gli uomini di Gregucci, Foti, Lombardo, Pozzi (forse bastava un solo mister ma dí esperienza) sono ora tristemente e meritatamente ultimi in classifica con solo 7 punti all’attivo.

L’ultima vittoria in trasferta risale a più di un anno fa (20 partite) e la Sampdoria si appresta a battere ogni record negativo con la funesta possibilità di vedere la retrocessione già ipotecata a Natale.

Su Bogliasco deve essersi abbattuto un sortilegio perché ogni calciatore che arriva si adegua immediatamente al trend negativo che circonda società e giocatori.

La cosiddetta vecchia guardia vedi De Paoli, Ferrari, Benedetti spesso e volentieri sono tra i più negativi in campo.

L’unica nota positiva viene dalla imminente sosta del campionato che permetterà ai blucerchiati di non scendere in campo e quindi di non incappare nell’ennesima batosta.

Il tabellino

VENEZIA-SAMPDORIA 3-1

RETI: 22′ Busio, 34′ Hainaut, 67′ Henderson.

Venezia (3-4-1-2): Stankovic – Schingtienne (88′ Venturi), Svoboda, Franjic – Haps (63′ Sagrado), Perez (80′ Duncan), Doumbia, Busio (88′ Lella), Hainaut – Yeboah, Adorante (63′ Adorante). All. Stroppa.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti – De Paoli (59′ Venuti), Hadzikadunic, Giordano – Cherubini (88′ Casalino), Henderson, Ferrari, Barak (72′ Ferri), Ioannou (46′ Cuni)- Benedetti, Coda. All. Gregucci.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Note: ammoniti Depaoli, Ioannou, Haps, Giordano.

ALBERTO SQUERI

