Samp, svelato il calendario: esordio in B contro la Ternana

La Lega Serie B ha presentato il calendario completo del campionato di Serie BKT 2023/24. Di seguito il percorso della Samp di Andrea Pirlo.

1.a Ternana vs Sampdoria (19 agosto 2023)

2.a Sampdoria vs Pisa (26 agosto 2023)

3.a Sampdoria vs Venezia (29 agosto 2023)

4.a Cremonese vs Sampdoria (2 settembre 2023)

5.a Sampdoria vs Cittadella (16 settembre 2023)

6.a Parma vs Sampdoria (23 settembre 2023)

7.a Como vs Sampdoria (26 settembre 2023)

8.a Sampdoria vs Catanzaro (30 settembre 2023)

9.a Ascoli vs Sampdoria (7 ottobre 2023)

10.a Sampdoria vs Cosenza (21 ottobre 2023)

11.a Südtirol vs Sampdoria (28 ottobre 2023)

12.a Sampdoria vs Palermo (4 novembre 2023)

13.a Modena vs Sampdoria (11 novembre 2023)

14.a Sampdoria vs Spezia (25 novembre 2023)

15.a X vs Sampdoria (2 dicembre 2023)

16.a Sampdoria vs Lecco (9 dicembre 2023)

17.a Reggiana vs Sampdoria (16 dicembre 2023)

18.a Sampdoria vs Feralpisalò (23 dicembre 2023)

19.a Sampdoria vs Bari (26 dicembre 2023)

20.a Venezia vs Sampdoria (13 gennaio 2024)

21.a Sampdoria vs Parma (20 gennaio 2024)

22.a Cittadella vs Sampdoria (27 gennaio 2024)

23.a Sampdoria vs Modena (3 febbraio 2024)

24.a Pisa vs Sampdoria (10 febbraio 2024)

25.a Sampdoria vs X (17 febbraio 2024)

26.a Cosenza vs Sampdoria (24 febbraio 2024)

27.a Sampdoria vs Cremonese (27 febbraio 2024)

28.a Feralpisalò vs Sampdoria (2 marzo 2024)

29.a Sampdoria vs Ascoli (9 marzo 2024)

30.a Bari vs Sampdoria (16 marzo 2024)

31.a Sampdoria vs Ternana (1° aprile 2024)

32.a Palermo vs Sampdoria (6 aprile 2024)

33.a Sampdoria vs Südtirol (13 aprile 2024)

34.a Spezia vs Sampdoria (20 aprile 2024)

35.a Sampdoria vs Como (27 aprile 2024)

36.a Lecco vs Sampdoria (1° maggio 2024)

37.a Sampdoria vs Reggiana (4 maggio 2024)

38.a Catanzaro vs Sampdoria (10 maggio 2024)